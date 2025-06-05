تربية عجلون تحصد المركز الأول في جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حققت مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون إنجازاً جديداً بفوزها بالمركز الأول على مستوى المملكة في جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية في دورتها التاسعة عشرة للعام الدراسي 2024–2025 عن الفئات العمرية (9 سنوات، 16 سنة و17 سنة).



وقال مدير التربية والتعليم في عجلون خلدون جويعد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا الفوز يعكس حجم العمل التراكمي الذي بذلته المديرية من خلال كوادرها التعليمية والفنية ومتابعتها المستمرة لتعزيز النشاط البدني في المدارس، مشيرا إلى أن الجائزة تعد من المبادرات الوطنية الهادفة التي تسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة وتعزز مفاهيم اللياقة والصحة والانضباط والروح الرياضية.

وأضاف جويعد، أن المديرية أولت اهتماماً خاصاً ببرامج اللياقة البدنية من خلال تدريب الطلبة وتحفيزهم على المشاركة وتوفير بيئة مدرسية داعمة للنشاطات الرياضية، مؤكداً أن تميز الطلبة يأتي نتيجة التكاتف بين الأسرة التربوية والمعلمين والمشرفين وإدارات المدارس.