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قطاع غزة.. استشهاد 4 صحفيين بقصف مستشفى المعمداني
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قصفت القوات الإسرائيلية اليوم الخميس المستشفى المعمداني في قطاع غزة مستهدفة تجمعا للصحفيين ما أسفر عن استشهاد 4 منهم.
وأكد نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر في إفادة صحفية "أن قطاع غزة يشهد أكبر مجزرة بحق الصحفيين في التاريخ، في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية واستهدافها المتكرر للطواقم الإعلامية".
وأكد نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر في إفادة صحفية "أن قطاع غزة يشهد أكبر مجزرة بحق الصحفيين في التاريخ، في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية واستهدافها المتكرر للطواقم الإعلامية".
وأشار إلى أن إسرائيل دمرت منذ بدء الحرب على غزة أكثر من 115 مقرا لمؤسسات إعلامية في القطاع، في محاولة لإسكات الصوت الفلسطيني وطمس الحقيقة.
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