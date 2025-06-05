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قطاع غزة.. استشهاد 4 صحفيين بقصف مستشفى المعمداني

قطاع غزة.. استشهاد 4 صحفيين بقصف مستشفى المعمداني

2025-06-05 06:07:56
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قصفت القوات الإسرائيلية اليوم الخميس المستشفى المعمداني في قطاع غزة مستهدفة تجمعا للصحفيين ما أسفر عن استشهاد 4 منهم.
وأكد نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر في إفادة صحفية "أن قطاع غزة يشهد أكبر مجزرة بحق الصحفيين في التاريخ، في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية واستهدافها المتكرر للطواقم الإعلامية".


وأشار إلى أن إسرائيل دمرت منذ بدء الحرب على غزة أكثر من 115 مقرا لمؤسسات إعلامية في القطاع، في محاولة لإسكات الصوت الفلسطيني وطمس الحقيقة.

MENAFN05062025000208011052ID1109640323

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