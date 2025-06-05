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تسجيل مسرّب .. نتنياهو يتوسل لحاخام لإنقاذ ائتلافه الحكومي

تسجيل مسرّب .. نتنياهو يتوسل لحاخام لإنقاذ ائتلافه الحكومي

2025-06-05 06:07:54
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أظهر تسجيل مسرّب لمكالمة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والحاخام الحريدي موشي هيلل هيرش، محاولة نتنياهو إقناع الحاخام بإنقاذ ائتلافه الحكومي.
وفي التسجيل الذي بثّته القناة 13 الإسرائيلية، يقول نتنياهو للحاخام إنه أقال وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش السابق هرتسي هاليفي، بهدف تمكين ائتلافه الحكومي من تمرير قانون يعفي الرجال الحريديم من أداء الخدمة العسكرية.
وقال نتنياهو للحاخام:"عندما يكون وزير الدفاع ضدك ورئيس الأركان ضدك، لا يمكنك التقدّم. أما الآن، فقد أصبح بإمكاننا التحرّك".
كما عبّر نتنياهو عن خشيته من التسرع في تمرير مشروع قانون دمج الحريديم في الجيش، مشيرًا إلى أن "تحديد موعد سريع سيضر بالعملية، المعارضة لديها قدرة على إبطاء ذلك، وسأعمل على منعهم من تنفيذ هذا الأمر".
وأضاف نتنياهو:"لا يمكنك المضي قدمًا بسرعة مفرطة، لأننا بذلك نقدّم لخصومنا هدية على طبق من فضة. لماذا نقدمها لهم؟ أعتقد أن الأمر يحتاج إلى حوالي 8 أسابيع إضافية".
ويخشى نتنياهو من أن يتسبب مشروع قانون دمج الحريديم في الجيش في انهيار ائتلافه، حيث تلقى عضو الكنيست موشيه غافني، رئيس حزب "ديغل هاتوراه" وأحد قادة حزب "يهدوت هتوراه"، تعليمات مباشرة من الحاخام هيرش لتقديم مشروع قانون لحل الكنيست.
وقد ناقش نتنياهو أيضًا مع هيرش جهود الجيش الإسرائيلي لاستيعاب المجندين الحريديم، مع ضمان الحفاظ على نمط حياتهم الديني التقليدي.
وقال نتنياهو: "الجيش يقوم تمامًا بما طلبناه منه. الآن هم يُنشئون المسارات ويوفّرون الإمكانيات لاستقبال الحريديم ودمج نمط حياتهم الديني داخل الجيش. وفي الحقيقة، فإن ذلك أصبح ممكنًا لأننا قمنا بتغيير رئيس الأركان ووزير الدفاع، اللذين كانا يعوقاننا طوال تلك الفترة. أما الآن، فقد أصبحنا قادرين على التحرّك بثقة ومهنية أكبر".
وأضاف:"نستطيع إنقاذ عالم التوراة، ونستطيع إنهاء هذه المسألة بشكل نهائي. أعتقد أن ذلك ممكن بالتأكيد بمساعدتكم".
وعلّق مكتب نتنياهو على تسريب القناة 13 بالتأكيد على أن غالانت وهاليفي حاولا منع دمج الحريديم في الجيش.
وتشير الأخبار التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن هاليفي وغالانت قد عملا على إنشاء وحدات مخصصة للجنود الحريديم.
سكاي نيوز


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