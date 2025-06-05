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مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

2025-06-05 06:07:53
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان، بأن مجموعات من المستوطنين المتزمتين اقتحمت باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط انتشار مكثف لشرطة الاحتلال التي أمّنت الحماية لهم، ومنعت المصلين من الاقتراب من مسار الاقتحامات.

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