أسعار الذهب تستقر على القمة محلياً .. إليك التفاصيل

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أسعار الذهب تستقر على القمة محلياً .. إليك التفاصيل
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الخميس، بحسب التسعيرة الرسمية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في المملكة.
ووفقًا للتسعيرة ، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 ، 68.400 دينار، وسعر الشراء 66.400 دينار.
وتالياً التسعيرة :
ووفقًا للتسعيرة ، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 ، 68.400 دينار، وسعر الشراء 66.400 دينار.
وتالياً التسعيرة :
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