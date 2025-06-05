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أسعار الذهب تستقر على القمة محلياً .. إليك التفاصيل

أسعار الذهب تستقر على القمة محلياً .. إليك التفاصيل

2025-06-05 06:07:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الخميس، بحسب التسعيرة الرسمية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في المملكة.
ووفقًا للتسعيرة ، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 ، 68.400 دينار، وسعر الشراء 66.400 دينار.
وتالياً التسعيرة :





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