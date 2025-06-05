ألمانيا تطالب الناتو بتصنيف روسيا التهديد الأكبر

ألمانيا تطالب الناتو بتصنيف روسيا التهديد الأكبر
ونقلت وكالة "رويترز" عن بيستوريوس قوله: "يجب أن يذكر الحلف صراحة في إعلان القمة أن روسيا تمثل التهديد الأكبر".
وأضاف أن ألمانيا ستكون بحاجة إلى تعزيز قواتها العسكرية بما يتراوح بين 50 و60 ألف جندي، تماشياً مع أهداف "الناتو" الجديدة.
وفي سياق متصل، أكد بيستوريوس الأسبوع الماضي أن أول دفعة من الأسلحة بعيدة المدى، التي تم تصنيعها في أوكرانيا بدعم مالي ألماني، قد تُسلَّم للجيش الأوكراني خلال الأسابيع المقبلة.
ورداً على هذه التصريحات، قال اللواء المتقاعد ليونيد إيفليف، نائب مجلس "الدوما" الروسي عن منطقة القرم، لوكالة "نوفوستي" إن تصريحات بيستوريوس حول الأسلحة الأوكرانية الجديدة "تهدف إلى تحقيق تأثير إعلامي وترهيبي أكثر من كونها قادرة على تغيير واقع المعارك على الأرض".
وفي السنوات الأخيرة، سجلت روسيا تصاعداً غير مسبوق في نشاط "الناتو" قرب حدودها الغربية، حيث يبرر الحلف تحركاته بضرورة "ردع العدوان الروسي". من جهتها، أعربت موسكو مرارا عن قلقها من التوسع العسكري للحلف في أوروبا، معتبرة أنه يهدد الاستقرار الإقليمي.
RT
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