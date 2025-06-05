ألمانيا تطالب الناتو بتصنيف روسيا التهديد الأكبر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس وزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف "الناتو" قبل قمتهم المرتقبة، بتصنيف روسيا "التهديد الأخطر بالنسبة للحلف".ونقلت وكالة "رويترز" عن بيستوريوس قوله: "يجب أن يذكر الحلف صراحة في إعلان القمة أن روسيا تمثل التهديد الأكبر".وأضاف أن ألمانيا ستكون بحاجة إلى تعزيز قواتها العسكرية بما يتراوح بين 50 و60 ألف جندي، تماشياً مع أهداف "الناتو" الجديدة.



وفي سياق متصل، أكد بيستوريوس الأسبوع الماضي أن أول دفعة من الأسلحة بعيدة المدى، التي تم تصنيعها في أوكرانيا بدعم مالي ألماني، قد تُسلَّم للجيش الأوكراني خلال الأسابيع المقبلة.



ورداً على هذه التصريحات، قال اللواء المتقاعد ليونيد إيفليف، نائب مجلس "الدوما" الروسي عن منطقة القرم، لوكالة "نوفوستي" إن تصريحات بيستوريوس حول الأسلحة الأوكرانية الجديدة "تهدف إلى تحقيق تأثير إعلامي وترهيبي أكثر من كونها قادرة على تغيير واقع المعارك على الأرض".



وفي السنوات الأخيرة، سجلت روسيا تصاعداً غير مسبوق في نشاط "الناتو" قرب حدودها الغربية، حيث يبرر الحلف تحركاته بضرورة "ردع العدوان الروسي". من جهتها، أعربت موسكو مرارا عن قلقها من التوسع العسكري للحلف في أوروبا، معتبرة أنه يهدد الاستقرار الإقليمي.

RT