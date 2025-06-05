ليبرمان يكشف: نتنياهو صادق سرا على تسليح عائلات إجرامية في غزة

ليبرمان يكشف: نتنياهو صادق سرا على تسليح عائلات إجرامية في غزة
وقال ليبرمان إن، "العملية لم تُعرض على الكابينت، ورئيس الشاباك يعلم بالأمر".
وتابع، "نحن نتحدث عن مجموعات تعادل داعش في غزة، لا أحد يمكنه أن يضمن أن هذه الأسلحة لن تُستخدم ضدنا في وقت ما، لا يوجد لدينا وسيلة لمراقبتها أو تعقبها".
وتابع ليبرمان نقلا عن إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "إسرائيل زوّدت عائلات إجرامية في غزة ببنادق هجومية وأسلحة خفيفة، بأمر من نتنياهو. هذه الأسلحة تصل إلى مجرمين ومن ثم تُوجَّه نحو إسرائيل".
وتابع ليبرمان في تصريحاته: "لا أحد يستطيع أن يضمن أن هذه الأسلحة لن تُستخدم ضد إسرائيل. ليست لدينا قدرة على المراقبة أو التتبع"، مضيفًا: "لست متأكدًا من مدى قدرة رئيس الشاباك، رونين بار، على أداء مهامه، قبل أسبوع واحد من مغادرته".
وشدد ليبرمان على أن الغموض لا يزال يكتنف هوية الجهة التي صادقت على هذه العملية، وقال: "ليس من الواضح من صادق على هذه العملية، وإن كان وزير الأمن، يسرائيل كاتس، يعلم بها، ولا حتى الكنيست".
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