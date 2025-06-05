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ليبرمان يكشف: نتنياهو صادق سرا على تسليح عائلات إجرامية في غزة

ليبرمان يكشف: نتنياهو صادق سرا على تسليح عائلات إجرامية في غزة

2025-06-05 06:07:29
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN/ كشف رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان اليوم الخميس أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صادق سرا على تسليح عائلات إجرامية في قطاع غزة بالأسلحة الخفيفة والبنادق.

وقال ليبرمان إن، "العملية لم تُعرض على الكابينت، ورئيس الشاباك يعلم بالأمر".

وتابع، "نحن نتحدث عن مجموعات تعادل داعش في غزة، لا أحد يمكنه أن يضمن أن هذه الأسلحة لن تُستخدم ضدنا في وقت ما، لا يوجد لدينا وسيلة لمراقبتها أو تعقبها".

وتابع ليبرمان نقلا عن إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "إسرائيل زوّدت عائلات إجرامية في غزة ببنادق هجومية وأسلحة خفيفة، بأمر من نتنياهو. هذه الأسلحة تصل إلى مجرمين ومن ثم تُوجَّه نحو إسرائيل".

وتابع ليبرمان في تصريحاته: "لا أحد يستطيع أن يضمن أن هذه الأسلحة لن تُستخدم ضد إسرائيل. ليست لدينا قدرة على المراقبة أو التتبع"، مضيفًا: "لست متأكدًا من مدى قدرة رئيس الشاباك، رونين بار، على أداء مهامه، قبل أسبوع واحد من مغادرته".

وشدد ليبرمان على أن الغموض لا يزال يكتنف هوية الجهة التي صادقت على هذه العملية، وقال: "ليس من الواضح من صادق على هذه العملية، وإن كان وزير الأمن، يسرائيل كاتس، يعلم بها، ولا حتى الكنيست".

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