الاحتلال يزعم استعادة جثامين محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة

الاحتلال يزعم استعادة جثامين محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة
و زعم بيان صحفي صادر عن مجلس كيبوتس "نير عوز" صباح اليوم الخميس استعادة جثامين محتجزين إسرائيليين في إطار عملية عسكرية نفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة وذلك بعد مرور أكثر من 600 يوم على مقتلهما واحتجاز جثامينهما.
وجاء في بيان أن "جثتي غادي حاغاي وزوجته جودي فينشتاين حاغاي أُعيدتا، بعد أن قُتلا واختُطفا من حقول نير عوز خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023". وأُبلغت عائلتهما رسميًا بمقتلهما في كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه، بينما بقيت الجثتان محتجزتين في قطاع غزة.
ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيلية نفذت في منطقة خانيونس، وقالت إن الإسرائيليين قتلا واحتجزا بواسطة فصيل "كتائب المجاهدين"، خلال عملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال تمّكن من تخليص جثتي "غادي حجاي وجودي وينشتاين حجاي" الليلة من قطاع غزة، و لا يزال هناك 56 أسيرا في قبضة حماس، منهم 20 على الأقل على قيد الحياة".
وجاء في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي والشاباك إنه، "في عملية مشتركة نفذها الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك، تم الليلة (الخميس) انتشال جثتي الزوجين جودي لين وينشتاين حغاي وغادي حغاي من منطقة خان يونس في قطاع غزة".
وقال البيان إن، "الزوجين، عضوان في كيبوتس نير عوز، قُتلا..واختُطفا من الكيبوتس في 7 أكتوبر 2023 على يد عناصر تنظيم“كتائب المجاهدين”".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ملتقى البرلمانيات يبحث مع سيدات الأعمال سبل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة
"كامري 2025" الأكثر تطوراً في أسواق الإمارات
كوزمين: سنحارب من أجل حلم هذه الأمة
اتحاد كرة القدم يختتم دورة دبلوم مسؤول قطاع الشباب
محمد بن زايد وسلطان عمان يتبادلان هاتفياً التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك
الحجاج يؤدون الركن الأعظم في عرفات