الاحتلال يزعم استعادة جثامين محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN/ قالت مصادر اعلامية عبرية ان جيش الاحتلال الاسرائيلي استعاد اليوم جثتي اثنين من الاسرى الاسرائيليين في اطار عملية عسكرية نفذها الجيش في القطاع.

و زعم بيان صحفي صادر عن مجلس كيبوتس "نير عوز" صباح اليوم الخميس استعادة جثامين محتجزين إسرائيليين في إطار عملية عسكرية نفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة وذلك بعد مرور أكثر من 600 يوم على مقتلهما واحتجاز جثامينهما.

وجاء في بيان أن "جثتي غادي حاغاي وزوجته جودي فينشتاين حاغاي أُعيدتا، بعد أن قُتلا واختُطفا من حقول نير عوز خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023". وأُبلغت عائلتهما رسميًا بمقتلهما في كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه، بينما بقيت الجثتان محتجزتين في قطاع غزة.

ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيلية نفذت في منطقة خانيونس، وقالت إن الإسرائيليين قتلا واحتجزا بواسطة فصيل "كتائب المجاهدين"، خلال عملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال تمّكن من تخليص جثتي "غادي حجاي وجودي وينشتاين حجاي" الليلة من قطاع غزة، و لا يزال هناك 56 أسيرا في قبضة حماس، منهم 20 على الأقل على قيد الحياة".

وجاء في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي والشاباك إنه، "في عملية مشتركة نفذها الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك، تم الليلة (الخميس) انتشال جثتي الزوجين جودي لين وينشتاين حغاي وغادي حغاي من منطقة خان يونس في قطاع غزة".

وقال البيان إن، "الزوجين، عضوان في كيبوتس نير عوز، قُتلا..واختُطفا من الكيبوتس في 7 أكتوبر 2023 على يد عناصر تنظيم“كتائب المجاهدين”".