المفرق الكبرى تجهز شاشات لعرض مباراة المنتخب الوطني ونظيره العماني

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المفرق 5 حزيران (بترا) - أعلن رئيس بلدية المفرق الكبرى ناصر الدين أخو رشيدة الخزاعلة، عن تجهيز أكبر شاشات عرض على مستوى الشمال، لتمكين أهالي محافظة المفرق من مشاهدة مباراة المنتخب الوطني مع نظيره العماني، وذلك في الساحة المحاذية لحلويات نفيسة.

وأكد الخزاعلة، أن البلدية حريصة على مشاركة أبناء الوطن بهذه الفعالية، وتشجيع المنتخب الوطني ودعمه للتأهل إلى نهائيات كأس العالم، داعيا المواطنين لحضور المباراة .

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره العُماني اليوم الخميس، الساعة 7 مساء على ستاد مجمع قابوس الدولي، قبل أن يواجه العراق عند الساعة 9:15 مساء الثلاثاء 10 من الشهر الجاري على ستاد عمّان الدولي.

--(بترا)

ه ق/م ك/م ق

05/06/2025 12:53:06





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