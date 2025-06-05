الملك يلتقي العاهل الإسباني في مدريد

الملك يلتقي العاهل الإسباني في مدريد
مدريد 5 حزيران (بترا)- التقى جلالة الملك عبد الله الثاني، في مدريد اليوم الخميس، جلالة الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا.
وتم بحث ضرورة إدامة التنسيق بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، والحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وثمن جلالة الملك مواقف إسبانيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وضرورة وقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية فورا وبشكل كاف ولجميع مناطق القطاع.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وسفيرة الأردن لدى إسبانيا رغد السقا.
--(بترا)
م ك/م ق
05/06/2025 13:02:05
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