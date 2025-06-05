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الملك يلتقي العاهل الإسباني في مدريد

الملك يلتقي العاهل الإسباني في مدريد

2025-06-05 06:05:59
(MENAFN- Jordan News Agency)

مدريد 5 حزيران (بترا)- التقى جلالة الملك عبد الله الثاني، في مدريد اليوم الخميس، جلالة الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا.

وتم بحث ضرورة إدامة التنسيق بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، والحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وثمن جلالة الملك مواقف إسبانيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وضرورة وقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية فورا وبشكل كاف ولجميع مناطق القطاع.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وسفيرة الأردن لدى إسبانيا رغد السقا.

--(بترا)

م ك/م ق

05/06/2025 13:02:05

MENAFN05062025000117011021ID1109640300

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