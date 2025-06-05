مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال
القدس المحتلة 5 حزيران (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان، بأن مجموعات من المستوطنين المتزمتين اقتحمت باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط انتشار مكثف لشرطة الاحتلال التي أمّنت الحماية لهم، ومنعت المصلين من الاقتراب من مسار الاقتحامات.
وتأتي اقتحامات المستوطنين المتطرفين للأقصى في سياق الانتهاكات اليومية التي ينفذونها، في محاولة لفرض أمر واقع جديد بالأقصى والتقسيم الزماني والمكاني.
--(بترا)
م.ف/م ك/م ق
05/06/2025 12:24:04
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