تربية عجلون تحصد المركز الأول في جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية

تربية عجلون تحصد المركز الأول في جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية
عجلون 5 حزيران (بترا)-علي فريحات- حققت مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون إنجازاً جديداً بفوزها بالمركز الأول على مستوى المملكة في جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية في دورتها التاسعة عشرة للعام الدراسي 2024–2025 عن الفئات العمرية (9 سنوات، 16 سنة و17 سنة).
وقال مدير التربية والتعليم في عجلون خلدون جويعد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا الفوز يعكس حجم العمل التراكمي الذي بذلته المديرية من خلال كوادرها التعليمية والفنية ومتابعتها المستمرة لتعزيز النشاط البدني في المدارس، مشيرا إلى أن الجائزة تعد من المبادرات الوطنية الهادفة التي تسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة وتعزز مفاهيم اللياقة والصحة والانضباط والروح الرياضية.
وأضاف جويعد، أن المديرية أولت اهتماماً خاصاً ببرامج اللياقة البدنية من خلال تدريب الطلبة وتحفيزهم على المشاركة وتوفير بيئة مدرسية داعمة للنشاطات الرياضية، مؤكداً أن تميز الطلبة يأتي نتيجة التكاتف بين الأسرة التربوية والمعلمين والمشرفين وإدارات المدارس.
وأشار، أن الطلبة الفائزين بالمركز الأول على مستوى المملكة هم: يزن عماد القرشي وبراء تركي بعيرات من مدرسة أوصرة الثانوية للبنين وقاسم مصطفى القضاة من مدرسة محنا الثانوية للبنين.
--(بترا)
ع.ف/م ك/م ق
05/06/2025 12:02:50
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