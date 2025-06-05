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تفويج حجاج مملكة البحرين إلى عرفات يسير بسلاسة وفق خطة متكاملة

تفويج حجاج مملكة البحرين إلى عرفات يسير بسلاسة وفق خطة متكاملة

2025-06-05 06:04:37
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سارت عملية تفويج حجاج مملكة البحرين إلى مشعر عرفات بسلاسة وانتظام، وذلك في إطار خطة ميدانية متكاملة أعدّتها بعثة مملكة البحرين للحج بالتنسيق مع الحملات البحرينية والجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، استعدادًا لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج.

وأكد فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج، أن عملية التفويج تتم وفق خطة منظمة، ويتم نقل الحجاج على دفعات، لضمان انسيابية الحركة وسلامة الجميع أثناء انتقالهم إلى عرفات، مشيرًا إلى أن أعضاء لجان البعثة متواجدون ميدانيًا لاستقبال الحجاج والتأكد من التزامهم بالإجراءات المنظمة لعملية التفويج.

وأشاد الشيخ القطان بجهود أعضاء البعثة وجميع اللجان وما يبذلونه من عمل دؤوب لإنجاح موسم الحج، وتوفير كافة المتطلبات التي تضمن راحة حجاج بيت الله الحرام، مثمنًا في الوقت ذاته الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم، سائلًا الله تعالى أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين وقيادتها وشعبها.

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