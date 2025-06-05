تفويج حجاج مملكة البحرين إلى عرفات يسير بسلاسة وفق خطة متكاملة

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تفويج حجاج مملكة البحرين إلى عرفات يسير بسلاسة وفق خطة متكاملة
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سارت عملية تفويج حجاج مملكة البحرين إلى مشعر عرفات بسلاسة وانتظام، وذلك في إطار خطة ميدانية متكاملة أعدّتها بعثة مملكة البحرين للحج بالتنسيق مع الحملات البحرينية والجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، استعدادًا لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج.
وأكد فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج، أن عملية التفويج تتم وفق خطة منظمة، ويتم نقل الحجاج على دفعات، لضمان انسيابية الحركة وسلامة الجميع أثناء انتقالهم إلى عرفات، مشيرًا إلى أن أعضاء لجان البعثة متواجدون ميدانيًا لاستقبال الحجاج والتأكد من التزامهم بالإجراءات المنظمة لعملية التفويج.
وأشاد الشيخ القطان بجهود أعضاء البعثة وجميع اللجان وما يبذلونه من عمل دؤوب لإنجاح موسم الحج، وتوفير كافة المتطلبات التي تضمن راحة حجاج بيت الله الحرام، مثمنًا في الوقت ذاته الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم، سائلًا الله تعالى أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين وقيادتها وشعبها.
وأكد فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج، أن عملية التفويج تتم وفق خطة منظمة، ويتم نقل الحجاج على دفعات، لضمان انسيابية الحركة وسلامة الجميع أثناء انتقالهم إلى عرفات، مشيرًا إلى أن أعضاء لجان البعثة متواجدون ميدانيًا لاستقبال الحجاج والتأكد من التزامهم بالإجراءات المنظمة لعملية التفويج.
وأشاد الشيخ القطان بجهود أعضاء البعثة وجميع اللجان وما يبذلونه من عمل دؤوب لإنجاح موسم الحج، وتوفير كافة المتطلبات التي تضمن راحة حجاج بيت الله الحرام، مثمنًا في الوقت ذاته الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم، سائلًا الله تعالى أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين وقيادتها وشعبها.
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