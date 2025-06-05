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مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح يشارك في أعمال الجمعية البرلمانية الأرثوذكسية الدولية برومانيا

مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح يشارك في أعمال الجمعية البرلمانية الأرثوذكسية الدولية برومانيا

2025-06-05 06:04:34
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح في أعمال الجمعية العامة الثانية والثلاثين للجمعية البرلمانية الأرثوذكسية الدولية (IAO)، المنعقدة بالعاصمة الرومانية بوخارست خلال الفترة من 2-6 يونيو الجاري، تحت عنوان": تعاون البرلمانات والمؤسسات الدينية في صياغة المبادئ التوجيهية لاستخدام الذكاء الاصطناعي - أهمية بيان مراكش الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي"، وذلك بحضور عدد من الشخصيات البرلمانية والدينية البارزة، وممثلي منظمات دولية.

وخلال الجلسة العامة، أشارت نورة عبدالله المنصوري مدير إدارة التعايش بمركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح إلى حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون الدولي والشراكة بين المؤسسات البرلمانية والتنفيذية والدينية في وضع سياسات رقمية عادلة، وتفعيل الأطر الأخلاقية للاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن عالمًا أكثر عدالة وتسامحًا وتكريسًا لقيم الديمقراطية والعدالة والتعايش والتسامح، في مواجهة التحديات والمخاطر الدولية المتزايدة.

واستعرضت تجربة المركز في استخدام أدوات ذكاء اصطناعي تعليمية ضمن مبادرة "مدارس العلوم من أجل السلام"، التي تم إطلاقها في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بالشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي والتعاون مع المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق الأوسط (سيسامي)، عبر مشروعين مبتكرين "المساعد الذكي 1" و"المشارك الذكي 1" لدعم المؤسسات التشريعية والتنفيذية في إدارة المهام وتحليل البيانات وإعداد التقارير وصنع القرار.

وأكدت السيدة نورة عبدالله المنصوري حرص مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح على دعم الحوار العابر للثقافات وتعزيز البنية الأخلاقية للسياسات الرقمية في نشر ثقافة السلام، والحيلولة دون إساءة استغلالها في انتهاك الخصوصية، أو بث التعصب والكراهية، استرشادًا بالرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعوة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لإبرام معاهدة دولية تُنظم تطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وأخلاقية، بما يعزز الثقة والشفافية والقيم الإنسانية المشتركة.

MENAFN05062025000055011008ID1109640294

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