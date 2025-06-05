الجيش الأوكراني يعلن استهداف أنظمة صاروخية روسية

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الجيش الأوكراني يعلن استهداف أنظمة صاروخية روسية
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أنها شنت ضربات على أنظمة صاروخية روسية في منطقة بريانسك لدى استعدادها لمهاجمة البلاد اليوم الخميس.
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في منشور على تطبيق تليغرام للتراسل "جرى تفجير منصة إطلاق صواريخ روسية، ولحقت أضرار على الأرجح باثنتين".
وأضافت أن العاصمة الأوكرانية كييف كانت على الأرجح هي هدف الهجوم الذي كانت تعد له وحدة أنظمة الصواريخ في بريانسك.
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