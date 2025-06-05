الجيش الأوكراني يعلن استهداف أنظمة صاروخية روسية

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أنها شنت ضربات على أنظمة صاروخية روسية في منطقة بريانسك لدى استعدادها لمهاجمة البلاد اليوم الخميس.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في منشور على تطبيق تليغرام للتراسل "جرى تفجير منصة إطلاق صواريخ روسية، ولحقت أضرار على الأرجح باثنتين".

وأضافت أن العاصمة الأوكرانية كييف كانت على الأرجح هي هدف الهجوم الذي كانت تعد له وحدة أنظمة الصواريخ في بريانسك.