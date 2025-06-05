الصين عن إجراءات ترامب المتعلقة بهارفارد: نعارض تسييس التعليم

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الصين عن إجراءات ترامب المتعلقة بهارفارد: نعارض تسييس التعليم
(MENAFN- Al-Bayan) قال لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية خلال إفادة صحفية روتينية اليوم الخميس إن بلاده تعارض تسييس التعليم، وذلك ردا على سؤال حول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحدث بشأن تعليق دخول الطلاب الدوليين الذين يدرسون بجامعة هارفارد.
وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة لن تؤذي إلا صورتها ومصداقيتها بمثل تلك الإجراءات.
وقال إن التعاون في مجال التعليم بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين وإن الصين ستحمي بحزم المصالح المشروعة لطلابها وباحثيها في الخارج.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ملتقى البرلمانيات يبحث مع سيدات الأعمال سبل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة
"كامري 2025" الأكثر تطوراً في أسواق الإمارات
كوزمين: سنحارب من أجل حلم هذه الأمة
اتحاد كرة القدم يختتم دورة دبلوم مسؤول قطاع الشباب
محمد بن زايد وسلطان عمان يتبادلان هاتفياً التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك
الحجاج يؤدون الركن الأعظم في عرفات