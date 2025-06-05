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الصين عن إجراءات ترامب المتعلقة بهارفارد: نعارض تسييس التعليم

الصين عن إجراءات ترامب المتعلقة بهارفارد: نعارض تسييس التعليم

2025-06-05 06:01:16
(MENAFN- Al-Bayan) قال لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية خلال إفادة صحفية روتينية اليوم الخميس إن بلاده تعارض تسييس التعليم، وذلك ردا على سؤال حول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحدث بشأن تعليق دخول الطلاب الدوليين الذين يدرسون بجامعة هارفارد.

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة لن تؤذي إلا صورتها ومصداقيتها بمثل تلك الإجراءات.

وقال إن التعاون في مجال التعليم بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين وإن الصين ستحمي بحزم المصالح المشروعة لطلابها وباحثيها في الخارج.

MENAFN05062025000110011019ID1109640271

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