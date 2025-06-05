حمدان بن محمد: في يوم عرفة تتوحّد قلوب المسلمين وترتفع الأكفّ ترجو الرحمة والمغفرة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
حمدان بن محمد: في يوم عرفة تتوحّد قلوب المسلمين وترتفع الأكفّ ترجو الرحمة والمغفرة
(MENAFN- Al-Bayan) أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن في يوم عرفة، تتوحّد قلوب المسلمين على صعيد واحد، وترتفع الأكفّ ترجو الرحمة والمغفرة من رب كريم.
وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "في يوم عرفة، تتوحّد قلوب المسلمين على صعيد واحد، وترتفع الأكفّ ترجو الرحمة والمغفرة من رب كريم ... اللهم تقبل من الحجاج حجهم، ومِنَّا ومنكم صالح الأعمال".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ملتقى البرلمانيات يبحث مع سيدات الأعمال سبل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة
"كامري 2025" الأكثر تطوراً في أسواق الإمارات
كوزمين: سنحارب من أجل حلم هذه الأمة
اتحاد كرة القدم يختتم دورة دبلوم مسؤول قطاع الشباب
محمد بن زايد وسلطان عمان يتبادلان هاتفياً التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك
الحجاج يؤدون الركن الأعظم في عرفات