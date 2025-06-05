حمدان بن محمد: في يوم عرفة تتوحّد قلوب المسلمين وترتفع الأكفّ ترجو الرحمة والمغفرة

MENAFN - Al-Bayan) أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن في يوم عرفة، تتوحّد قلوب المسلمين على صعيد واحد، وترتفع الأكفّ ترجو الرحمة والمغفرة من رب كريم.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "في يوم عرفة، تتوحّد قلوب المسلمين على صعيد واحد، وترتفع الأكفّ ترجو الرحمة والمغفرة من رب كريم ... اللهم تقبل من الحجاج حجهم، ومِنَّا ومنكم صالح الأعمال".