أحمد بن محمد: نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن المؤمنين دعاءهم

MENAFN - Al-Bayan) أكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن في يوم عرفة، تجتمع ملايين القلوب على صعيد واحد، ونستشعر معاني الرحمة في قلوبنا، سائلاً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المؤمنين دعاءهم.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "في يوم عرفة، تجتمع ملايين القلوب على صعيد واحد، ونستشعر معاني الرحمة في قلوبنا ... نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المؤمنين دعاءهم، وأن يعيد هذا اليوم المبارك على أمتنا بالخير والبركات، وعلى قيادتنا وشعبنا بالرفعة والازدهار".