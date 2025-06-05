أحمد بن محمد: نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن المؤمنين دعاءهم

أحمد بن محمد: نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن المؤمنين دعاءهم
وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "في يوم عرفة، تجتمع ملايين القلوب على صعيد واحد، ونستشعر معاني الرحمة في قلوبنا ... نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المؤمنين دعاءهم، وأن يعيد هذا اليوم المبارك على أمتنا بالخير والبركات، وعلى قيادتنا وشعبنا بالرفعة والازدهار".
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