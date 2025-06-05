BYD تبدأ المعركة.. سيارة صينية تهز عرش تويوتا وهوندا ونيسان في اليابان!

MENAFN - Al-Bayan) في خطوة جريئة وغير مسبوقة، أعلنت شركة BYD الصينية عزمها دخول سوق سيارات "كي" اليابانية، بقوة خلال الأعوام المقبلة، وهي سيارات تُعد من أصغر وأشهر أنواع السيارات في البلاد.

وأكد رئيس فرع الشركة في اليابان، أتسوكي توفوكوجي، أن BYD ترى في هذا القطاع، الذي تبلغ قيمته نحو 18 مليار دولار، فرصة واعدة لتحقيق اختراق حقيقي، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود التقليدي وتراجع أعداد محطات البنزين في المناطق الريفية المتقلصة سكانيا.

وتهدف الشركة، بحسب ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز، إلى تقويض هيمنة الشركات اليابانية التقليدية مثل تويوتا وهوندا ونيسان، من خلال طرح سيارات كهربائية منخفضة التكلفة وصغيرة الحجم، على غرار "أوستن ميني كوبر" الشهيرة في مسلسل "مستر بين".

ويُعد هذا المشروع أول محاولة من BYD لتطوير سيارة تستهدف الأسواق الخارجية مباشرة دون المرور بالسوق المحلي الصيني، ورغم عدم الإعلان عن التفاصيل النهائية للمركبة المرتقبة، مثل السعر والمدى والتصميم، فإن التوقعات تشير إلى أنها ستكون أرخص من طراز BYD Dolphin الذي يُباع بنحو 20 ألف دولار، ما قد يجعلها أرخص من المنافس الرئيسي الحالي "نيسان ساكورا" الذي يُباع بحوالي 18,100 دولار.

ورغم التاريخ الطويل لشركات السيارات اليابانية في السيطرة على سوق "كي"، إلا أن توفوكوجي يرى أن المستهلك الياباني قد يتجاوب مع البدائل القادمة من الخارج إذا أدرك الجدوى الاقتصادية خلفها.

لكن BYD تواجه عقبتين رئيسيتين: الأولى تتعلق بالولاء العميق للمستهلك الياباني للعلامات التجارية المحلية، حيث لا تتجاوز حصة الشركات الأجنبية 6% من السوق؛ والثانية هي أن اليابان لا تزال متأخرة نسبيا في تبني السيارات الكهربائية، إذ لم تتجاوز مبيعاتها من هذه الفئة 60 ألف سيارة في عام 2024، أي أقل من 2% من إجمالي السوق.

ورغم هذه التحديات، تُخطط BYD لإطلاق سيارتها الكهربائية الصغيرة في اليابان خلال النصف الثاني من عام 2026، مع احتمالية تصديرها لاحقا إلى أسواق أخرى مثل أوروبا والهند إذا لم تلقَ النجاح المرجو محليا.

هل تُغرق BYD العالم بسيارات "كي" رخيصة؟

في ظل توجه BYD للتوسع عالميا بسيارات "كي" الكهربائية الصغيرة، تُطرح تساؤلات حول مدى استعداد الأسواق مثل أوروبا والهند لاستقبال هذا النوع من المركبات، ومع ارتفاع أسعار السيارات التقليدية، قد تمثل هذه المركبات الصغيرة بديلاً عملياً واقتصادياً، خصوصاً في المدن المزدحمة أو الدول ذات البنية التحتية المتقدمة للسيارات الكهربائية.

ورغم استبعاد السوق الأمريكي من الخطط الأولية، إلا أن نجاح هذه السيارات في الأسواق الخارجية قد يدفع شركات أخرى لتبنّي المفهوم وتقديم سيارات مماثلة عالمياً.

من جانب آخر تشهد سوق الشاحنات في الصين تحوّلاً تاريخياً، مع تراجع الاعتماد على شاحنات الديزل لصالح الشاحنات الكهربائية، مدفوعة بتوجه حكومي حثيث نحو تقليل الاعتماد على النفط المستورد وتعزيز قطاع الطاقة النظيفة المحلي.

وبحسب بيانات حديثة، انخفض الطلب على الديزل في الصين بنسبة 8.4% على أساس سنوي حتى أبريل الماضي، مع توقعات بانخفاض إضافي بنسبة 26% بحلول نهاية العقد، بحسب تقرير لوكالة BloombergNEF.

وتُشكل الشاحنات الكهربائية الآن 22% من مبيعات المركبات التجارية الخفيفة في الصين، مقارنة بـ13% في نفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفعت نسبة الشاحنات الكهربائية الثقيلة لتُشكل 15% من السوق، بعد أن كانت أقل بكثير.

ويُعد هذا التحول جزءا من استراتيجية حكومية تهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط الخام (الذي تستورد منه الصين أكثر من 11 مليون برميل يوميا)، من خلال تقديم حوافز مالية، وتوسيع شبكات تبديل البطاريات، خاصة مع دخول بطاريات ضخمة بسعة 729 كيلوواط ساحة الاستخدام في الشاحنات الحديثة