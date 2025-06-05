الاحتلال يستهدف المستشفى المعمداني في غزة للمرة الثامنة منذ بدء الحرب
خبرني - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى المعمداني في مدينة غزة بشكل مباشر، في قصف هو الثامن من نوعه منذ اندلاع الحرب، ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة عدد كبير من الجرحى، وفق ما أكده مدير المستشفى الدكتور فضل نعيم.
وقال نعيم إن القصف الإسرائيلي تسبب بأضرار جديدة للمستشفى، الذي يعاني أصلاً من عبء هائل نتيجة توقف العديد من مستشفيات القطاع عن العمل بسبب الاستهداف المباشر ونقص الإمدادات الطبية.
وأضاف: "نواجه ضغوطًا غير مسبوقة، والمستشفى يتحمل عبئًا كبيرًا بعد خروج العديد من المرافق الصحية عن الخدمة، ولدينا حتى الآن 3 شهداء والعشرات من المصابين الذين يتلقون العلاج في ظروف صعبة للغاية".
ويُعد المستشفى المعمداني من آخر المرافق الطبية القليلة التي ما زالت تقدم خدماتها في غزة، رغم تعرضه المتكرر للاستهداف، في وقت تشهد فيه المنظومة الصحية في القطاع انهيارًا متسارعًا تحت وطأة القصف والحصار المستمر.
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