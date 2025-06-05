الاحتلال يستهدف المستشفى المعمداني في غزة للمرة الثامنة منذ بدء الحرب

خبرني - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى المعمداني في مدينة غزة بشكل مباشر، في قصف هو الثامن من نوعه منذ اندلاع الحرب، ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة عدد كبير من الجرحى، وفق ما أكده مدير المستشفى الدكتور فضل نعيم.

وقال نعيم إن القصف الإسرائيلي تسبب بأضرار جديدة للمستشفى، الذي يعاني أصلاً من عبء هائل نتيجة توقف العديد من مستشفيات القطاع عن العمل بسبب الاستهداف المباشر ونقص الإمدادات الطبية.

وأضاف: "نواجه ضغوطًا غير مسبوقة، والمستشفى يتحمل عبئًا كبيرًا بعد خروج العديد من المرافق الصحية عن الخدمة، ولدينا حتى الآن 3 شهداء والعشرات من المصابين الذين يتلقون العلاج في ظروف صعبة للغاية".

ويُعد المستشفى المعمداني من آخر المرافق الطبية القليلة التي ما زالت تقدم خدماتها في غزة، رغم تعرضه المتكرر للاستهداف، في وقت تشهد فيه المنظومة الصحية في القطاع انهيارًا متسارعًا تحت وطأة القصف والحصار المستمر.