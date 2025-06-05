الحمرية يتعاقد مع الصربي زوران بوبوفيتش مدرباً للفريق الأول

الحمرية يتعاقد مع الصربي زوران بوبوفيتش مدرباً للفريق الأول
وأكد حميد الشامسي، رئيس مجلس إدارة النادي، أن التعاقد يأتي في إطار خطة النادي لإعادة "عنابي الهواة" إلى موقعه الطبيعي، مشيراً إلى أن اختيار بوبوفيتش تم بناءً على توصية اللجنة الفنية التي حرصت على استقطاب مدرب يمتلك خبرة كبيرة في دوري الدرجة الأولى، وسجلاً حافلاً بالنجاحات.
وأوضح الشامسي أن المدرب الجديد سبق له قيادة نادي دبا الفجيرة للصعود إلى دوري المحترفين في موسم 2021/2022، كما خاض تجارب تدريبية مميزة مع مجموعة من الأندية الخليجية والأوروبية، ما يعكس كفاءته الفنية وقدرته على صناعة الفارق.
وأشار الشامسي إلى أن الفريق سيشهد تعزيزات نوعية في صفوفه خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني الجديد، واعداً جماهير الحمرية ببذل كل الجهود لتحقيق أفضل النتائج في الموسم المقبل.
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