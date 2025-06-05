الحمرية يتعاقد مع الصربي زوران بوبوفيتش مدرباً للفريق الأول

MENAFN - Al-Bayan) تعاقد نادي الحمرية الرياضي مع المدرب الصربي زوران بوبوفيتش، ليتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم اعتباراً من الموسم الرياضي 2025/2026.

وأكد حميد الشامسي، رئيس مجلس إدارة النادي، أن التعاقد يأتي في إطار خطة النادي لإعادة "عنابي الهواة" إلى موقعه الطبيعي، مشيراً إلى أن اختيار بوبوفيتش تم بناءً على توصية اللجنة الفنية التي حرصت على استقطاب مدرب يمتلك خبرة كبيرة في دوري الدرجة الأولى، وسجلاً حافلاً بالنجاحات.

وأوضح الشامسي أن المدرب الجديد سبق له قيادة نادي دبا الفجيرة للصعود إلى دوري المحترفين في موسم 2021/2022، كما خاض تجارب تدريبية مميزة مع مجموعة من الأندية الخليجية والأوروبية، ما يعكس كفاءته الفنية وقدرته على صناعة الفارق.

وأشار الشامسي إلى أن الفريق سيشهد تعزيزات نوعية في صفوفه خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني الجديد، واعداً جماهير الحمرية ببذل كل الجهود لتحقيق أفضل النتائج في الموسم المقبل.