فعاليات متنوعة في دبي خلال عيد الأضحى

MENAFN - Al-Bayan) أكدت سهيلة غباش، نائبة رئيس إدارة تخطيط وتشغيل المهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن دبي تشهد خلال عيد الأضحى المبارك باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي تلائم الجميع من مختلف الأعمار والجنسيات، من 30 مايو وحتى 8 يونيو.

وقالت غباش إن الفعاليات تتنوع بين الموسيقي والفني والتراثي إضافة للعروض التفاعلية وغيرها من الفعاليات المتعددة، وأضافت أن أبرز الفعاليات:

● حفل موسيقي ضخم لفنان العرب محمد عبده في كوكاكولا أرينا يوم 7 يونيو.

● مسرحية عربية بعنوان "عظيم الأمنيات" في جميرا زعبيل سراي من 6 إلى 8 يونيو.

● عروض كوميدية لنجوم عالميين مثل رومان فرايسينيه وشرادها جاين يوم 7 يونيو.

● عرض تفاعلي بعنوان "كل ما يلمع – لغز جريمة قتل" على متن سفينة كوين إليزابيث 2 يوم 7 يونيو.

● حفلة "كاندل لايت" لأعمال كلاسيكية لفيفالدي وكولدبلاي في فندق ميناء السلام يوم 7 يونيو.

● مسرحية "ألف ليلة وعرس" في مركز دبي التجاري العالمي يومي 7 و8 يونيو.

● تجربة ميسي التفاعلية في دبي فستيفال سيتي مول مستمرة حتى فبراير 2026.

● عروض ترفيهية وتجارب عائلية داخل مراكز التسوق مثل ميركاتو، وسيتي ووك، وابن بطوطة مول.

● عروض لفرق تراثية مثل العيالة والحربية في مواقع متعددة خلال جميع أيام العيد.

● عروض فندقية حصرية تشمل أكثر من 30 فندقاً ومنتجعاً في دبي.

● أنشطة مناسبة للعائلات في مواقع مثل ليغولاند، وذا جرين بلانيت، ودبي دولفيناريوم، وحديقة وايلد وادي.

وتوقعت سهيلة أن تشهد فعاليات العيد تفاعلاً كبيراً من الجماهير الواسعة قائلة: ((نتوقع أن يشهد التفاعل الرقمي مع فعاليات "العيد في دبي" نموًا ملحوظًا، بفضل تنوع الفعاليات وجاذبيتها لفئات واسعة من الجمهور. ونتطلّع إلى أن تساهم الحملة الرقمية عبر قنوات @DubaiFestivals على إنستجرام وتيك توك في تعزيز الوعي بالفعاليات، مع تفاعل كبير متوقّع على المنشورات المتعلقة بالعروض الترفيهية والحفلات الكبرى والتجارب العائلية)).

وأضافت: ((نتوقّع أن يلعب المحتوى التفاعلي دورًا محوريًا في تحفيز المشاركة، خصوصًا من خلال الفيديوهات القصيرة، والمحتوى الحصري خلف الكواليس، والمراجعات من المؤثرين. كما نُخطّط للتعاون مع منصات تجارية لعرض العروض والتخفيضات الحصرية، مما سيجعل من "العيد في دبي" حديث وسائل التواصل الاجتماعي ومصدرًا رئيسيًا للتخطيط لعطلة العيد)).

نجاح مهرجان التخفيضات

وكانت قد اختتمت مؤخراً فعالية ((3 أيام من التخفيضات الكبرى))، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، والتي أسهمت في تعزيز قطاع التجزئة في دبي، ومكنت المتسوقين من شراء لوازمهم استعداداً لعيد الأضحى المبارك.

وشهدت مراكز ووجهات التسوق ومتاجر التجزئة المشاركة في الفعالية زيادة ملحوظة في أعداد الزوار والمبيعات طوال عطلة نهاية الأسبوع، حيث سارع عشرات الآلاف من المتسوقين للاستفادة من تخفيضات وصلت إلى 90 في المئة على 598 علامة تجارية رائدة في ما يزيد على 3000 متجر داخل 80 مركزاً ووجهة للتسوق في مختلف أنحاء المدينة.

ويقول محمد فراس مساعد نائب الرئيس، مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: ((تفاعل الشركات مع فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" كان مميزاً وقوياً، حيث شاركت 598 علامة تجارية رائدة ضمن أكثر من 3000 متجر في 80 مركزاً ووجهة تسوّق في مختلف أنحاء دبي. هذا التفاعل يعكس مدى إدراك الشركات لأهمية هذه الفعالية كمنصة لزيادة المبيعات واستقطاب المزيد من المتسوقين، ويؤكد التزامهم بدعم المبادرات التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. كما أظهرت مراكز التسوق الكبرى التابعة لـ"ماجد الفطيم"، و"الفطيم العقارية"، وأيضا "ميركاتو" نتائج لافتة من حيث الإقبال والمبيعات)).

وأضاف فراس: ((تسهم التخفيضات بشكل مباشر في تنشيط الأسواق وقطاع التجزئة، كما تعزز من حجم المبيعات خلال فترة قصيرة، خاصة في مواسم محددة مثل الأعياد. فعلى سبيل المثال، سجلت العديد من لمراكز التسوق أعلى مبيعات لها في يوم واحد، وشهدت ارتفاعاً في عدد الزوار بنسبة وصلت إلى 15%. بالإضافة إلى ذلك، فإن العروض المرتبطة ببرامج الولاء مثل "بلو"، و"شير"، و"أورا"، وغيرها، ترفع من قيمة المشتريات وتثري تجربة المتسوق، مما يعزز ولاء العملاء ويؤدي إلى نمو مستدام في أداء قطاع التجزئة. هذه العوامل مجتمعة تسهم في دعم أهداف النمو الاقتصادي لإمارة دبي، لاسيما أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسخ مكانتها كوجهة تسوّق عالمية)).