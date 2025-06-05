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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 6 (كونا) --
الخامس من يونيو
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1962 - إصدار العدد الأول من صحيفة (الوطن) كجريدة أسبوعية سياسية جامعة فيما تولى رئاسة تحريرها أحمد العامر.
1965 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر قانونا باعتبار مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مع احتفاظها بأسلوبها التجاري الذي كانت عليه بتاريخ انتقال ملكيتها للدولة بغرض القيام بجميع أعمال النقل الجوي في الداخل والخارج وإدارة الأعمال والمنشآت المتعلقة بشؤون الملاحة الجوية والنهوض بها.
1967 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بتعيين الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح حاكما عرفيا عاما ويصدر قانون الأحكام العرفية.
1967 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بإعلان قيام الحرب الدفاعية بين الكويت والعصابات الصهيونية بفلسطين المحتلة.
1972 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما أميريا بالموافقة على انضمام الكويت إلى الاتفاقية الخاصة بحظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة الجرثومية (البيولوجية) والتكسينية (السامة) وتدميرها والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 26 نوفمبر 1971.
1983 - وفاة عبدالله عبدالرحمن العسعوسي الذي تقلد مناصب عديدة منها منصب مدير البلدية عام 1945 ومدير الصحة عام 1947 ومدير دائرة الأوقاف عام 1948 ثم وكيل وزارة الأوقاف عن عمر ناهز 95 عاما.
2002 - افتتاح المكتبة المركزية في جامعة الكويت بالشويخ التي تضم مجموعة مكتبات كلية الآداب والعلوم الاجتماعية والإدارية والحقوق إضافة إلى مجموعات المكتبات الخاصة (المخطوطات ومطبوعات الأمم المتحدة) فيما أطلق على المكتبة اسم مكتبة جابر الأحمد المركزية في يونيو 2002.
2005 - مجلس الوزراء يوافق على تعيين سيدتين من بين ست شخصيات لعضوية المجلس البلدي للمرة الأولى في تاريخ الكويت هما المهندسة فاطمة سعود الصباح والمهندسة فوزية محمد البحر.
2013 - وضع حجر الأساس للمستشفى الأميري الجديد الذي يتكون من 12 دورا بطاقة سريرية تقدر بحوالي 415 سريرا بزيادة نسبتها 100 في المئة عن المستشفى القديم.
2015 - مستشفى الجهراء يدشن أول تقنية متقدمة على مستوى وحدات طفل الأنبوب في الكويت متخصصة بإجراء المسح المجهري لأمراض العقم عند الرجال.
2021 - المصور الكويتي محمد مراد يفوز بالمركز الثاني في مسابقة مصور الطبيعة البريطانية (ناتيورتل) فئة (الحياة البرية الحضرية) عن صورة بعنوان (ثعلب العرب).
2021 - الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسباحة تنتخب الكويتي حسين المسلم رئيسا للاتحاد الدولي لمدة أربع سنوات.(النهاية)
م ب ر / ن س ن
الخامس من يونيو
----------------
1962 - إصدار العدد الأول من صحيفة (الوطن) كجريدة أسبوعية سياسية جامعة فيما تولى رئاسة تحريرها أحمد العامر.
1965 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر قانونا باعتبار مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مع احتفاظها بأسلوبها التجاري الذي كانت عليه بتاريخ انتقال ملكيتها للدولة بغرض القيام بجميع أعمال النقل الجوي في الداخل والخارج وإدارة الأعمال والمنشآت المتعلقة بشؤون الملاحة الجوية والنهوض بها.
1967 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بتعيين الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح حاكما عرفيا عاما ويصدر قانون الأحكام العرفية.
1967 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بإعلان قيام الحرب الدفاعية بين الكويت والعصابات الصهيونية بفلسطين المحتلة.
1972 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما أميريا بالموافقة على انضمام الكويت إلى الاتفاقية الخاصة بحظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة الجرثومية (البيولوجية) والتكسينية (السامة) وتدميرها والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 26 نوفمبر 1971.
1983 - وفاة عبدالله عبدالرحمن العسعوسي الذي تقلد مناصب عديدة منها منصب مدير البلدية عام 1945 ومدير الصحة عام 1947 ومدير دائرة الأوقاف عام 1948 ثم وكيل وزارة الأوقاف عن عمر ناهز 95 عاما.
2002 - افتتاح المكتبة المركزية في جامعة الكويت بالشويخ التي تضم مجموعة مكتبات كلية الآداب والعلوم الاجتماعية والإدارية والحقوق إضافة إلى مجموعات المكتبات الخاصة (المخطوطات ومطبوعات الأمم المتحدة) فيما أطلق على المكتبة اسم مكتبة جابر الأحمد المركزية في يونيو 2002.
2005 - مجلس الوزراء يوافق على تعيين سيدتين من بين ست شخصيات لعضوية المجلس البلدي للمرة الأولى في تاريخ الكويت هما المهندسة فاطمة سعود الصباح والمهندسة فوزية محمد البحر.
2013 - وضع حجر الأساس للمستشفى الأميري الجديد الذي يتكون من 12 دورا بطاقة سريرية تقدر بحوالي 415 سريرا بزيادة نسبتها 100 في المئة عن المستشفى القديم.
2015 - مستشفى الجهراء يدشن أول تقنية متقدمة على مستوى وحدات طفل الأنبوب في الكويت متخصصة بإجراء المسح المجهري لأمراض العقم عند الرجال.
2021 - المصور الكويتي محمد مراد يفوز بالمركز الثاني في مسابقة مصور الطبيعة البريطانية (ناتيورتل) فئة (الحياة البرية الحضرية) عن صورة بعنوان (ثعلب العرب).
2021 - الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسباحة تنتخب الكويتي حسين المسلم رئيسا للاتحاد الدولي لمدة أربع سنوات.(النهاية)
م ب ر / ن س ن
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