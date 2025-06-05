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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

2025-06-05 05:12:06
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 6 (كونا) --

الخامس من يونيو

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1962 - إصدار العدد الأول من صحيفة (الوطن) كجريدة أسبوعية سياسية جامعة فيما تولى رئاسة تحريرها أحمد العامر.
1965 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر قانونا باعتبار مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مع احتفاظها بأسلوبها التجاري الذي كانت عليه بتاريخ انتقال ملكيتها للدولة بغرض القيام بجميع أعمال النقل الجوي في الداخل والخارج وإدارة الأعمال والمنشآت المتعلقة بشؤون الملاحة الجوية والنهوض بها.
1967 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بتعيين الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح حاكما عرفيا عاما ويصدر قانون الأحكام العرفية.
1967 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بإعلان قيام الحرب الدفاعية بين الكويت والعصابات الصهيونية بفلسطين المحتلة.
1972 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما أميريا بالموافقة على انضمام الكويت إلى الاتفاقية الخاصة بحظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة الجرثومية (البيولوجية) والتكسينية (السامة) وتدميرها والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 26 نوفمبر 1971.
1983 - وفاة عبدالله عبدالرحمن العسعوسي الذي تقلد مناصب عديدة منها منصب مدير البلدية عام 1945 ومدير الصحة عام 1947 ومدير دائرة الأوقاف عام 1948 ثم وكيل وزارة الأوقاف عن عمر ناهز 95 عاما.
2002 - افتتاح المكتبة المركزية في جامعة الكويت بالشويخ التي تضم مجموعة مكتبات كلية الآداب والعلوم الاجتماعية والإدارية والحقوق إضافة إلى مجموعات المكتبات الخاصة (المخطوطات ومطبوعات الأمم المتحدة) فيما أطلق على المكتبة اسم مكتبة جابر الأحمد المركزية في يونيو 2002.
2005 - مجلس الوزراء يوافق على تعيين سيدتين من بين ست شخصيات لعضوية المجلس البلدي للمرة الأولى في تاريخ الكويت هما المهندسة فاطمة سعود الصباح والمهندسة فوزية محمد البحر.
2013 - وضع حجر الأساس للمستشفى الأميري الجديد الذي يتكون من 12 دورا بطاقة سريرية تقدر بحوالي 415 سريرا بزيادة نسبتها 100 في المئة عن المستشفى القديم.
2015 - مستشفى الجهراء يدشن أول تقنية متقدمة على مستوى وحدات طفل الأنبوب في الكويت متخصصة بإجراء المسح المجهري لأمراض العقم عند الرجال.
2021 - المصور الكويتي محمد مراد يفوز بالمركز الثاني في مسابقة مصور الطبيعة البريطانية (ناتيورتل) فئة (الحياة البرية الحضرية) عن صورة بعنوان (ثعلب العرب).
2021 - الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسباحة تنتخب الكويتي حسين المسلم رئيسا للاتحاد الدولي لمدة أربع سنوات.(النهاية)

م ب ر / ن س ن


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