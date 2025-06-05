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تفشي الكوليرا في السودان.. تحذيرات من انهيار صحي وتفاقم الأزمة الإنسانية

تفشي الكوليرا في السودان.. تحذيرات من انهيار صحي وتفاقم الأزمة الإنسانية

2025-06-05 05:12:03
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من محمد عبدالعزيز (تقرير اخباري)
الخرطوم - 5 - 6 (كونا) -- في ضوء تحذيرات من انهيار النظام الصحي وتفاقم الاحتياجات الإنسانية يشهد السودان تفشيا لوباء الكوليرا وسط تحديات ميدانية كبيرة تعيق الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب استمرار النزاع المسلح.
ويعاني السودان أزمة صحية متفاقمة مع اتساع رقعة تفشي الوباء الذي انتشر بالفعل في 12 ولاية منذ يوليو 2024 متسببا في إصابة أكثر من 71 ألف شخص ووفاة ما يزيد على 1770 حالة.
وحذر خبراء صحيون من المخاطر المتعلقة بتفشي الكوليرا في السودان مؤكدين أهمية التدخل السريع لتقديم العلاج اللازم للمصابين لاسيما أن المرض قابل للعلاج إلا أن التأخر في تلقيه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.
ويقول رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة أطباء السودان للسلام والتنمية الدكتور محمود تاج الدين في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن تفشي الكوليرا يعد أحد أخطر تداعيات الصراع الدائر في السودان.
وأشار في هذا الصدد إلى تسجيل أكثر من 70 ألف إصابة مع احتمال أن تكون الأعداد الحقيقية أعلى بكثير في مناطق الاشتباكات والنطاقات النائية التي يصعب الوصول إليها.
ولفت الدكتور تاج الدين الى أن معدلات الوفاة المرتبطة بالوباء تفوق المعدلات الطبيعية التي تبلغ أقل من 1 بالمئة من اجمالي الإصابات وأن خطر الوفاة قد يتضاعف في حال تأخر أو غياب العلاج المناسب.
يأتي ذلك في وقت أكدت نقابة الأطباء أن نحو 90 بالمئة من مستشفيات البلاد خرجت عن الخدمة بسبب القصف أو نقص الإمدادات أو أعمال النهب.
وحذرت من أن تدهور الوضع البيئي يسرع من تفشي المرض مشيرة إلى أنه خلال الأسبوع الاخير من مايو سجلت 172 وفاة 90 بالمئة منها في ولاية الخرطوم.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الهجمات على البنية التحتية للكهرباء في الخرطوم فاقمت أزمة المياه ما دفع السكان لاستخدام مصادر ملوثة وعرض أكثر من مليون طفل لخطر الأمراض وسط تفشي وباء الكوليرا.
وأشار المكتب إلى تراجع نسبي في الإصابات اليومية بولاية الخرطوم بفضل جهود الكوادر الصحية والمتطوعين لكنه أكد أن الوضع ما زال حرجا.
كما أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ إزاء تفشي الكوليرا في السودان.
وفي بيان رسمي أطلق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس نداء عاجلا لتأمين وصول إنساني غير مقيد من أجل احتواء انتشار المرض وإنقاذ الأرواح.
وقال "منذ يوليو الماضي تفشى الوباء في 12 ولاية وأثر على عشرات الآلاف من الأشخاص ونتج عنه آلاف الوفيات وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر".
وأوضح تيدروس أن منظمة الصحة العالمية تعمل بالتعاون مع وزارة الصحة السودانية لتكثيف الاستجابة الطارئة حيث تم إطلاق حملة تطعيم باستخدام 115 ألف جرعة متوفرة بالفعل داخل السودان.
وفي خطوة لتعزيز جهود التطعيم أعلنت منظمة الصحة العالمية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تسليم 9ر2 مليون جرعة إضافية من لقاح الكوليرا إلى مدينة بورتسودان قبل أيام قليلة.
كما شملت الاستجابة إرسال إمدادات طبية ووسائل نقل ميدانية وسيارات إسعاف لتقديم العلاج للمرضى في المناطق المتأثرة.
وأكد تيدروس أن هذه التدخلات بدأت تؤتي ثمارها مشيرا إلى أن "عدد الإصابات والوفيات الجديدة بدأ يتراجع في بعض المناطق" لكنه حذر من أن غياب الوصول الإنساني الكامل ما زال يعوق الجهود المبذولة ويعرض آلاف الأرواح للخطر.
وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على ضرورة وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية قائلا "بدون وقف لإطلاق النار لن نتمكن من الوصول إلى جميع من هم في خطر. نحن بحاجة إلى ممرات آمنة لتوصيل اللقاحات والمساعدات وإنقاذ الأرواح".
وتأتي أزمة الكوليرا في سياق كارثة إنسانية متفاقمة في السودان حيث أدت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى نزوح الملايين وانهيار واسع في النظام الصحي وغياب شبه كامل للخدمات الأساسية في العديد من المناطق.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق أن 70 الى 80 بالمئة من المرافق الصحية في السودان توقفت عن العمل بسبب الحرب مما أدى إلى انتشار أمراض مثل الكوليرا الامر الذي يمثل تحديا إضافيا للنظام الصحي في السودان. (النهاية)

م ع م / ط م ا


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