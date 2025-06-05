الولايات المتحدة تمنع دخول الطلاب والباحثين الأجانب جامعة هارفارد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق دخول الطلاب والباحثين الأجانب الراغبين في ارتياد جامعة هارفارد الأمريكية وسط استمرار الأزمة بين الجامعة والإدارة الأمريكية بسبب مظاهرات طلابية منادية "بإنهاء الحرب على غزة".

وقال البيت الأبيض في بيان مساء أمس الأربعاء، ان "الرئيس دونالد ترامب وقع اليوم (إعلانا رئاسيا) لحماية الأمن القومي من خلال تعليق دخول الأجانب الراغبين في الدراسة أو المشاركة في برامج التبادل بجامعة هارفارد".

وأوضح ان ذلك مرتبط بتأشيرات الطلاب والباحثين الأجانب الموجودين حاليا في الجامعة ولا ينطبق على الأجانب الذين يدرسون في جامعات أمريكية أخرى من خلال برنامج التبادل الطلابي.

واتهم البيان هارفارد بأنها "لم تقدم معلومات كافية لوزارة الأمن الداخلي حول الأنشطة غير القانونية أو الخطيرة المعروفة للطلاب الأجانب حيث أبلغت عن بيانات ناقصة عن ثلاثة طلاب فقط كما طورت الجامعة علاقات واسعة النطاق مع خصوم أجانب حيث تلقت أكثر من 150 مليون دولار من الصين وحدها".

وشدد على أن جامعة هارفارد "فشلت في معالجة حوادث العنف المعادية للسامية في الحرم الجامعي بشكل كاف حيث وجد أن العديد من هؤلاء المحرضين طلاب أجانب".

يذكر ان الحكومة الأمريكية أعلنت الخميس الماضي تشديد إجراءاتها ضد جامعة هارفارد مع استمرار الضغط على الجامعة لتبني تغييرات داخلية تنص على إجراءات عقابية ضد الطلاب المنادين بايقاف الحرب على غزة ومع مطلع يونيو الحالي أوقفت الحكومة التمويل الحكومي للجامعة لرفضها فرض تلك الاجراءات.

وأصدرت محكمة أمريكية قبل حوالي أسبوعين أمرا تقييديا مؤقتا يبطل قرار الحكومة الأمريكية بمنع جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب والباحثين الأجانب.

جاء ذلك بعد يوم من اصدار وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نوم أمرا يقضي بإنهاء مشاركة جامعة هارفارد في برنامج تبادل الطلاب والزوار الأجانب التابع للحكومة الفيدرالية وهو ما يعني حرمان الجامعة من تسجيل الطلاب والباحثين الأجانب في المستقبل.