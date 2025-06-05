الولايات المتحدة تمنع دخول الطلاب والباحثين الأجانب جامعة هارفارد

الولايات المتحدة تمنع دخول الطلاب والباحثين الأجانب جامعة هارفارد
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق دخول الطلاب والباحثين الأجانب الراغبين في ارتياد جامعة هارفارد الأمريكية وسط استمرار الأزمة بين الجامعة والإدارة الأمريكية بسبب مظاهرات طلابية منادية "بإنهاء الحرب على غزة".
وقال البيت الأبيض في بيان مساء أمس الأربعاء، ان "الرئيس دونالد ترامب وقع اليوم (إعلانا رئاسيا) لحماية الأمن القومي من خلال تعليق دخول الأجانب الراغبين في الدراسة أو المشاركة في برامج التبادل بجامعة هارفارد".
وأوضح ان ذلك مرتبط بتأشيرات الطلاب والباحثين الأجانب الموجودين حاليا في الجامعة ولا ينطبق على الأجانب الذين يدرسون في جامعات أمريكية أخرى من خلال برنامج التبادل الطلابي.
واتهم البيان هارفارد بأنها "لم تقدم معلومات كافية لوزارة الأمن الداخلي حول الأنشطة غير القانونية أو الخطيرة المعروفة للطلاب الأجانب حيث أبلغت عن بيانات ناقصة عن ثلاثة طلاب فقط كما طورت الجامعة علاقات واسعة النطاق مع خصوم أجانب حيث تلقت أكثر من 150 مليون دولار من الصين وحدها".
وشدد على أن جامعة هارفارد "فشلت في معالجة حوادث العنف المعادية للسامية في الحرم الجامعي بشكل كاف حيث وجد أن العديد من هؤلاء المحرضين طلاب أجانب".
يذكر ان الحكومة الأمريكية أعلنت الخميس الماضي تشديد إجراءاتها ضد جامعة هارفارد مع استمرار الضغط على الجامعة لتبني تغييرات داخلية تنص على إجراءات عقابية ضد الطلاب المنادين بايقاف الحرب على غزة ومع مطلع يونيو الحالي أوقفت الحكومة التمويل الحكومي للجامعة لرفضها فرض تلك الاجراءات.
وأصدرت محكمة أمريكية قبل حوالي أسبوعين أمرا تقييديا مؤقتا يبطل قرار الحكومة الأمريكية بمنع جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب والباحثين الأجانب.
جاء ذلك بعد يوم من اصدار وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نوم أمرا يقضي بإنهاء مشاركة جامعة هارفارد في برنامج تبادل الطلاب والزوار الأجانب التابع للحكومة الفيدرالية وهو ما يعني حرمان الجامعة من تسجيل الطلاب والباحثين الأجانب في المستقبل.
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