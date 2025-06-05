الطيران المدني 53 رحلة جوية خلال موسم الحج الحالي لنقل 8 آلاف حاج

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الأربعاء، تشغيل 53 رحلة جوية خلال موسم الحج الحالي لنقل 8 آلاف حاج إلى بيت الله الحرام.

وأكد نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران بالتكليف والمتحدث الرسمي للإدارة عبدالله الراجحي، في تصريح لوكالة الانباء الكويتيه (كونا)، نجاح استعدادات (الطيران المدني) لموسم الحج الحالي بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

وأوضح الراجحي أن أول رحلة انطلقت إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج كانت يوم الجمعة 30 مايو الماضي، مضيفا أنه تم نقل حجاج بيت الله الحرام عبر شركات الطيران المعتمدة ووفق جداول الرحلات المرخصة لها.

وأشاد بتعاون جميع الجهات المعنية المشاركة في الخطة التشغيلية لموسم الحج في مطار الكويت الدولي وهي وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الإسلامية والإدارة العامة للجمارك إضافة إلى حملات الحج الكويتية وشركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية.

وأعرب عن سرورة بنجاح تسيير حركة الحجاج من مطار الكويت الدولي متمنيا عودتهم سالمين بعد اداء المناسك وأن يتقبل المولى عز وجل منهم حجهم وأن يكتب لهم عظيم الأجر والثواب.