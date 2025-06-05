الطيران المدني 53 رحلة جوية خلال موسم الحج الحالي لنقل 8 آلاف حاج

الطيران المدني 53 رحلة جوية خلال موسم الحج الحالي لنقل 8 آلاف حاج
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الأربعاء، تشغيل 53 رحلة جوية خلال موسم الحج الحالي لنقل 8 آلاف حاج إلى بيت الله الحرام.
وأكد نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران بالتكليف والمتحدث الرسمي للإدارة عبدالله الراجحي، في تصريح لوكالة الانباء الكويتيه (كونا)، نجاح استعدادات (الطيران المدني) لموسم الحج الحالي بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
وأوضح الراجحي أن أول رحلة انطلقت إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج كانت يوم الجمعة 30 مايو الماضي، مضيفا أنه تم نقل حجاج بيت الله الحرام عبر شركات الطيران المعتمدة ووفق جداول الرحلات المرخصة لها.
وأشاد بتعاون جميع الجهات المعنية المشاركة في الخطة التشغيلية لموسم الحج في مطار الكويت الدولي وهي وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الإسلامية والإدارة العامة للجمارك إضافة إلى حملات الحج الكويتية وشركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية.
وأعرب عن سرورة بنجاح تسيير حركة الحجاج من مطار الكويت الدولي متمنيا عودتهم سالمين بعد اداء المناسك وأن يتقبل المولى عز وجل منهم حجهم وأن يكتب لهم عظيم الأجر والثواب.
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