7 شهداء جراء قصف الاحتلال لغزة وخانيونس

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 5 حزيران (بترا)- استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة.

وجراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، استهدف ساحة المستشفى المعمداني بمدينة غزة، استشهد 3 صحفيين وأصيب آخران.

كما استشهد فلسطينيان في قصف مركبة عمل خيري غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، فيما استشهد فلسطيني في قصف من مسيرة للاحتلال وسط مدينة خانيونس.

واستشهد فلسطيني جرّاء قصفٍ إسرائيلي استهدف الحي الياباني غرب مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

--(بترا)

ا ش /م ك/م ق

05/06/2025 11:50:56





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