7 شهداء جراء قصف الاحتلال لغزة وخانيونس
غزة 5 حزيران (بترا)- استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة.
وجراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، استهدف ساحة المستشفى المعمداني بمدينة غزة، استشهد 3 صحفيين وأصيب آخران.
كما استشهد فلسطينيان في قصف مركبة عمل خيري غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، فيما استشهد فلسطيني في قصف من مسيرة للاحتلال وسط مدينة خانيونس.
واستشهد فلسطيني جرّاء قصفٍ إسرائيلي استهدف الحي الياباني غرب مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
--(بترا)
ا ش /م ك/م ق
05/06/2025 11:50:56
-
دليل الخدما
مركز تدريب بترا
روابط مفيدة
-
حدث في مثل هذا ا
المقالات المختارة
صورة وتعلي
ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
6845 عمان 11118
5609700 (6) 962+
5682493 (6) 962+
...
جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
محمد بن زايد وسلطان عمان يتبادلان هاتفياً التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك
الحجاج يؤدون الركن الأعظم في عرفات
اتحاد كرة القدم يختتم دورة دبلوم مسؤول قطاع الشباب
جيتور T1 تدخل السوق المصري وتتعاون مع النادي الأهلي لاستكشاف آفاق جديدة لمفهوم "السفر + الرياضة
تفاصيل يوم عرفة.. مشهد يتجدد سنويا في أجواء روحانية وتنظيم متكامل
الأنباء تنشر أسماء 876 موظفا وموظفة تمت ترقيتهم بالاختيار في الصحة