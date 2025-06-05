سويسرا تقر حظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد

MENAFN - Al-Bayan) من المقرر حظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد في سويسرا بعد أن صوت المجلس الثاني للبرلمان لصالح هذا القرار يوم الأربعاء.

ويتعين على الحكومة الآن تقديم مشروع قانون مناسب بهذا الخصوص. ولم يتم استهداف السجائر الإلكترونية القابلة لإعادة الشحن.

وتحظى أجهزة الفيب الملونة بشعبية كبيرة بين الشباب. وغالبا ما تأتي منتجات النيكوتين بنكهات مثل حلوى الدببة المطاطية أو غزل البنات. وهي تسبب الإدمان، بالإضافة إلى أنها تلوث البيئة لأنها تحتوي على مواد ضارة بالبيئة، حسبما جرى الإشارة إليه في البرلمان.

وقال أحد أعضاء البرلمان إن المعلمين أبلغوا عن أطفال في عمر 12 عاما بالكاد يستطيعون الانتظار حتى الاستراحة التالية دون أخذ نفس من سيجارة إلكترونية.

وتتوفر هذه المنتجات ذات الاستخدام الواحد في سويسرا منذ عام 2020، ويزداد حجم الاستيراد منها بنسبة تقارب 30% سنويا.

وفي ألمانيا، لا تزال السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد متاحة للشراء. وتخطط الاتحاد الأوروبي لوضع تنظيم يحظرها بحلول نهاية عام 2026. أما في المملكة المتحدة، فقد تم حظرها بالفعل.