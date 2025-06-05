  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
سويسرا تقر حظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد

سويسرا تقر حظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد

2025-06-05 03:03:11
(MENAFN- Al-Bayan) من المقرر حظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد في سويسرا بعد أن صوت المجلس الثاني للبرلمان لصالح هذا القرار يوم الأربعاء.

ويتعين على الحكومة الآن تقديم مشروع قانون مناسب بهذا الخصوص. ولم يتم استهداف السجائر الإلكترونية القابلة لإعادة الشحن.

وتحظى أجهزة الفيب الملونة بشعبية كبيرة بين الشباب. وغالبا ما تأتي منتجات النيكوتين بنكهات مثل حلوى الدببة المطاطية أو غزل البنات. وهي تسبب الإدمان، بالإضافة إلى أنها تلوث البيئة لأنها تحتوي على مواد ضارة بالبيئة، حسبما جرى الإشارة إليه في البرلمان.

وقال أحد أعضاء البرلمان إن المعلمين أبلغوا عن أطفال في عمر 12 عاما بالكاد يستطيعون الانتظار حتى الاستراحة التالية دون أخذ نفس من سيجارة إلكترونية.

وتتوفر هذه المنتجات ذات الاستخدام الواحد في سويسرا منذ عام 2020، ويزداد حجم الاستيراد منها بنسبة تقارب 30% سنويا.

وفي ألمانيا، لا تزال السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد متاحة للشراء. وتخطط الاتحاد الأوروبي لوضع تنظيم يحظرها بحلول نهاية عام 2026. أما في المملكة المتحدة، فقد تم حظرها بالفعل.

MENAFN05062025000110011019ID1109639596

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث