9 مصابين في هبوط اضطراري لطائرة تابعة لرايان إير في ألمانيا

9 مصابين في هبوط اضطراري لطائرة تابعة لرايان إير في ألمانيا
وذكرت الشرطة في بافاريا في بيان أن الظروف الجوية دفعت الطيار إلى الهبوط الاضطراري في ميمينجين على بعد حوالي 113 كيلومترا غربي ميونيخ.
وقالت الشرطة إن تسعة تتراوح أعمارهم بين عامين و59 عاما أصيبوا في الاضطرابات الجوية، رغم هبوط الطائرة بأمان.
وأضاف البيان أن امرأة أصيبت بجروح في الرأس وأصيب رضيعها البالغ من العمر عامين بكدمات وشكَت امرأة أخرى تبلغ من العمر 59 عاما من آلام في الظهر وأن الثلاثة يتلقون العلاج في المستشفى. وجرى التعامل مع بقية الإصابات في الموقع.
وقالت الشرطة إن شركة الطيران تنظم عمليات نقل بالحافلات إلى ميلانو لأن سلطات الطيران المحلية لم توافق على مواصلة الرحلات الجوية من ميمينجين.
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