9 مصابين في هبوط اضطراري لطائرة تابعة لرايان إير في ألمانيا

MENAFN - Al-Bayan) قالت الشرطة إن تسعة ركاب أصيبوا عندما اضطرت طائرة تابعة لشركة رايان إير متجهة إلى ميلانو إلى الهبوط اضطراريا في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء في جنوب ألمانيا بسبب اضطرابات جوية شديدة نجمت عن عاصفة رعدية.

وذكرت الشرطة في بافاريا في بيان أن الظروف الجوية دفعت الطيار إلى الهبوط الاضطراري في ميمينجين على بعد حوالي 113 كيلومترا غربي ميونيخ.

وقالت الشرطة إن تسعة تتراوح أعمارهم بين عامين و59 عاما أصيبوا في الاضطرابات الجوية، رغم هبوط الطائرة بأمان.

وأضاف البيان أن امرأة أصيبت بجروح في الرأس وأصيب رضيعها البالغ من العمر عامين بكدمات وشكَت امرأة أخرى تبلغ من العمر 59 عاما من آلام في الظهر وأن الثلاثة يتلقون العلاج في المستشفى. وجرى التعامل مع بقية الإصابات في الموقع.

وقالت الشرطة إن شركة الطيران تنظم عمليات نقل بالحافلات إلى ميلانو لأن سلطات الطيران المحلية لم توافق على مواصلة الرحلات الجوية من ميمينجين.