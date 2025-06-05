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نتنياهو: الجيش يستعيد جثتي رهينتين كانتا محتجزتين لدى حماس
(MENAFN- Al-Bayan) قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إن الجيش استعاد جثتي رهينتين كانتا محتجزتين لدى حركة (حماس).
وأشار إلى أن الجثتين للرهينتين جودي وينشتاين حجي وغادي حجي.
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