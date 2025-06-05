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نتنياهو: الجيش يستعيد جثتي رهينتين كانتا محتجزتين لدى حماس

نتنياهو: الجيش يستعيد جثتي رهينتين كانتا محتجزتين لدى حماس

2025-06-05 03:03:10
(MENAFN- Al-Bayan) قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إن الجيش استعاد جثتي رهينتين كانتا محتجزتين لدى حركة (حماس).

وأشار إلى أن الجثتين للرهينتين جودي وينشتاين حجي وغادي حجي.

MENAFN05062025000110011019ID1109639594

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