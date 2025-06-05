اليابان تواجه حالة طوارئ صامتة مع تراجع المواليد لمستوى تاريخي

MENAFN - Al-Bayan) أظهرت بيانات حكومية نشرت الأربعاء أن عدد المواليد الجدد في اليابان يتراجع بوتيرة أسرع من المتوقع، حيث انخفض عدد الولادات السنوية إلى مستوى قياسي جديد العام الماضي.

وقالت وزارة الصحة إن عدد المواليد في اليابان بلغ 686 ألفا و61 طفلا في عام 2024، بانخفاض قدره 7ر5% مقارنة بالعام السابق، وللمرة الأولى ينخفض عدد المواليد إلى ما دون 700 ألف منذ بدء تسجيل البيانات عام 1899. ويعد هذا الانخفاض السادس عشر على التوالي.

ويمثل هذا العدد نحو ربع ذروة المواليد التي بلغت 7ر2 مليون في عام 1949، خلال طفرة المواليد بعد الحرب العالمية الثانية.

وتضاف هذه البيانات إلى القلق المتزايد بشأن استدامة الاقتصاد والأمن القومي في بلد يعاني من شيخوخة سريعة وتراجع سكاني، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي.

ووصف رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا الوضع بأنه "حالة طوارئ صامتة"، وتعهد بتعزيز بيئة عمل أكثر مرونة، واتخاذ إجراءات من شأنها مساعدة الأزواج على التوفيق بين العمل وتربية الأطفال، خصوصا في المناطق الريفية حيث لا تزال القيم الأسرية أكثر تحفظا، وغالبًا ما تكون أكثر صرامة تجاه النساء.

وتعد اليابان واحدة من عدة دول في شرق آسيا تواجه تراجعا في معدلات المواليد وشيخوخة سكانية متسارعة. فقد خاضت كل من كوريا الجنوبية والصين لسنوات طويلة معارك لدفع الأسر إلى إنجاب المزيد من الأطفال.

وفي السياق ذاته، ألغت فيتنام يوم الأربعاء قوانين قديمة كانت تحد من عدد الأطفال في الأسرة إلى طفلين، وذلك في محاولة لوقف تراجع معدلات الولادة.

ويتوقع أن ينخفض عدد سكان اليابان، الذي يبلغ حاليا حوالي 124 مليون نسمة، إلى 87 مليونا بحلول عام 2070، مع تجاوز نسبة من هم فوق سن الخامسة والستين 40% من إجمالي السكان.