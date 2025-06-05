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محمد بن زايد: الإمارات حريصة على مواصلة تعزيز شراكاتها مع المجتمع الدولي صوناً لمستقبل البشرية

محمد بن زايد: الإمارات حريصة على مواصلة تعزيز شراكاتها مع المجتمع الدولي صوناً لمستقبل البشرية

2025-06-05 03:03:10
(MENAFN- Al-Bayan) أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة فما نزرعه اليوم من وعي واهتمام وعمل متكامل، تجنيه أجيال المستقبل حياةً أفضل وأكثر أمناً وازدهاراً.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة فما نزرعه اليوم من وعي واهتمام وعمل متكامل، تجنيه أجيال المستقبل حياةً أفضل وأكثر أمناً وازدهاراً، وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة نؤكد حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز شراكاتها وتعاونها مع المجتمع الدولي تحقيقاً للتنمية المستدامة وصوناً لمستقبل البشرية".

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