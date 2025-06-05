محمد بن زايد: الإمارات حريصة على مواصلة تعزيز شراكاتها مع المجتمع الدولي صوناً لمستقبل البشرية

محمد بن زايد: الإمارات حريصة على مواصلة تعزيز شراكاتها مع المجتمع الدولي صوناً لمستقبل البشرية
وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة فما نزرعه اليوم من وعي واهتمام وعمل متكامل، تجنيه أجيال المستقبل حياةً أفضل وأكثر أمناً وازدهاراً، وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة نؤكد حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز شراكاتها وتعاونها مع المجتمع الدولي تحقيقاً للتنمية المستدامة وصوناً لمستقبل البشرية".
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