تراجع الليرة التركية قبل عطلة عيد الأضحى

MENAFN - Al-Bayan) تراجعت الليرة التركية قبل عطلة عيد الأضحى. وظلت تكلفة التأمين على ديون الحكومة ضد التخلف عن السداد ثابتة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سعر الليرة انخفض بنسبة 4ر0 % إلى 3153ر39 ليرة أمام الدولار، بحلول الساعة الثامنة وربع صباحا بتوقيت إسطنبول. وتغيرت مقايضات العجز الائتماني قليلا وظلت أدنى من 300 نقطة أساس.

وتأتي الخسائر عقب المكاسب التي شهدتها الليرة التركية الأسبوع الجاري، مما يضعها على مسار تراجع أسبوعي آخر.

وأظهرت البيانات أمس الأربعاء، أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي في تركيا تراجع إلى 11ر71 نقطة في مايو من 16ر72 نقطة في أبريل، بحسب البنك المركزي التركي. وهذه أضعف قراءة منذ أكتوبر.

وبلغ العائد على سندات الليرة التركية لأجل عشر سنوات موجب 6 نقاط أساس إلى 49ر33 % أمس الأربعاء.

وارتفع مؤشر بورصة إسطنبول 100 بواقع موجب 1ر2 % إلى 96ر9474 نقطة أمس.

وارتفعت سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بواقع نقطة أساس إلى 36ر4%.