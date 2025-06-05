تراجع الليرة التركية قبل عطلة عيد الأضحى

تراجع الليرة التركية قبل عطلة عيد الأضحى
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سعر الليرة انخفض بنسبة 4ر0 % إلى 3153ر39 ليرة أمام الدولار، بحلول الساعة الثامنة وربع صباحا بتوقيت إسطنبول. وتغيرت مقايضات العجز الائتماني قليلا وظلت أدنى من 300 نقطة أساس.
وتأتي الخسائر عقب المكاسب التي شهدتها الليرة التركية الأسبوع الجاري، مما يضعها على مسار تراجع أسبوعي آخر.
وأظهرت البيانات أمس الأربعاء، أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي في تركيا تراجع إلى 11ر71 نقطة في مايو من 16ر72 نقطة في أبريل، بحسب البنك المركزي التركي. وهذه أضعف قراءة منذ أكتوبر.
وبلغ العائد على سندات الليرة التركية لأجل عشر سنوات موجب 6 نقاط أساس إلى 49ر33 % أمس الأربعاء.
وارتفع مؤشر بورصة إسطنبول 100 بواقع موجب 1ر2 % إلى 96ر9474 نقطة أمس.
وارتفعت سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بواقع نقطة أساس إلى 36ر4%.
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