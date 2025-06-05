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استشهاد 10 فلسطينيين على الأقل بغارات إسرائيلية على قطاع غزة

استشهاد 10 فلسطينيين على الأقل بغارات إسرائيلية على قطاع غزة

2025-06-05 02:22:58
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلن الدفاع المدني في غزة، الخميس، عن استشهاد 10 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين، جراء غارات شنّها الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل: "إن هناك 10 شهداء جراء الغارات الإسرائيلية منذ فجر اليوم على قطاع غزة وحتى هذه اللحظة".

وأضاف أن الغارات استهدفت منزلًا في جنوب شرق مدينة غزة، وخيمة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب القطاع، ومنزلًا في دير البلح وسط القطاع.

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