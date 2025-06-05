استشهاد 10 فلسطينيين على الأقل بغارات إسرائيلية على قطاع غزة

استشهاد 10 فلسطينيين على الأقل بغارات إسرائيلية على قطاع غزة
خبرني - أعلن الدفاع المدني في غزة، الخميس، عن استشهاد 10 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين، جراء غارات شنّها الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل: "إن هناك 10 شهداء جراء الغارات الإسرائيلية منذ فجر اليوم على قطاع غزة وحتى هذه اللحظة".
وأضاف أن الغارات استهدفت منزلًا في جنوب شرق مدينة غزة، وخيمة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب القطاع، ومنزلًا في دير البلح وسط القطاع.
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