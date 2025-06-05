وفيات الأردن.. الخميس 5-6-2025

وفيات الأردن.. الخميس 5-6-2025
خبرني - وفيات اليوم الخميس 5-6-2025:
فداء محمود مصطفى الخطيب
فدوى جودت علي بيبي
أسمى عودة عايد قموة
ديانا اديب يوسف الزعمط
كمال كامل عبدالله الفحماوي
عبدالمجيد عبد الحافظ العلي العكور
عايشة عبدالله يونس حسين ابو عواد
محمد طه السيراوي
فريال صالح جوهر
عبدالمهدي محمود فاضل الخريبات
محمد أحمد خليل ابو تيم
سفيان قاسم الخطيب
اعتماد محمد نجيب شاهين
مدلله عبدالله حسن منصور النجار
إنا لله وإنا إليه راجعون
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