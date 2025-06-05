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زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب بنما
(MENAFN- Al-Bayan) ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر، في وقت مبكر من صباح اليوم "الخميس"، منطقة جنوب غرب مدينة أريناس في بنما، دون ورود تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال يقع على بعد 299 كيلومترا جنوب غرب مدينة أريناس، وعلى عمق 10 كيلومترات.
ولم تعلن السلطات في بنما أو وكالات الطوارئ المحلية، عن أي تحذيرات من تسونامي أو تأثيرات مباشرة على المناطق الساحلية حتى الآن.
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