زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب بنما

MENAFN - Al-Bayan) ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر، في وقت مبكر من صباح اليوم "الخميس"، منطقة جنوب غرب مدينة أريناس في بنما، دون ورود تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال يقع على بعد 299 كيلومترا جنوب غرب مدينة أريناس، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم تعلن السلطات في بنما أو وكالات الطوارئ المحلية، عن أي تحذيرات من تسونامي أو تأثيرات مباشرة على المناطق الساحلية حتى الآن.