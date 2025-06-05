الذهب يرتفع مستفيداً من بيانات أمريكية ضعيفة

MENAFN - Al-Bayan) ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مستفيدة من بيانات اقتصادية أمريكية جاءت أضعف من المتوقع حفزت الطلب على أصول الملاذ الآمن، في حين يقيم المتعاملون استمرار حالة الضبابية الاقتصادية والسياسية عالميا.

بحلول الساعة 00.07 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3377.79 دولارا للأوقية (الأونصة). كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3401.20 دولار.

وأظهر تقرير التوظيف الذي تصدره مؤسسة إيه.دي.بي للأبحاث أن أرباب العمل في القطاع الخاص الأمريكي وظفوا في مايو أقل عدد من العاملين في أكثر من عامين، فيما يرتقب المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية غدا الجمعة للحصول على مزيد من مؤشرات سوق العمل.

وانكمش قطاع الخدمات الأمريكي في مايو للمرة الأولى منذ عام تقريبا إذ واجهت الشركات ارتفاع تكاليف المدخلات وسط مخاوف متزايدة من الركود التضخمي.

واكتسب الذهب دعما بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي عن تباطؤ النشاط الاقتصادي الأمريكي، وعزا ذلك إلى ارتفاع التكاليف والأسعار مدفوعا بزيادة معدلات الرسوم الجمركية منذ الاجتماع الماضي حول السياسة النقدية.

وتلقى المعدن النفيس دعما إضافيا بعد أن حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمس الأربعاء على خفض أسعار الفائدة، مشيرا إلى تباطؤ نمو الوظائف الذي أبرزه تقرير التوظيف الصادر عن إيه.دي.بي.

ودخلت تعريفات جمركية باهظة على واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ مع سعي إدارة ترامب للحصول على "أفضل العروض" من الشركاء التجاريين لتجنب المزيد من الرسوم المقررة في يوليو تموز.

ووصف ترامب الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنه "من الصعب للغاية إبرام اتفاق معه"، مما يسلط الضوء على التوترات قبل مكالمة طال انتظارها بين الزعيمين هذا الأسبوع.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 34.50 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1090.81 دولارا، بينما تراجع 0.2 بالمئة إلى 998.70 دولارا.