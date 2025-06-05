بدء تسيير شاحنات ذاتية القيادة في أمريكا لأول مرة

MENAFN - Al-Bayan) بدأت شركة التكنولوجيا الأمريكية أورورا إنوفيشن تسيير شاحنة ثقيلة بين مدينتي دالاس وهوستون في ولاية تكساس الأمريكية باستخدام نظام قيادة ذاتية، فيما يمثل بداية لمرحلة جديدة في صناعة النقل البري.

وفي الشهر الماضي أعلنت الشركة أن الشاحنات ذات الثماني عشرة عجلة تقطع الآن مسارًا بطول 250 ميلًا (حوالي 400 كيلومتر) بدون سائق خلف عجلة القيادة، لتقدم بذلك أول خدمة شاحنات ثقيلة ذاتية القيادة في الولايات المتحدة.

وقالت شركة أورورا إن خط دالاس-هيوستن المزدحم، الذي يربط المستودعات، هو أول خط يتم تشغيله آليًا هذا العام. وسيتم توسيع خدمات الشاحنات ذاتية القيادة لاحقًا لتشمل مدينتي فينيكس وإل باسو.

تستخدم الشاحنات تكنولوجيا القيادة الذاتية من المستوى الرابع، التي تسمح لها بالسير بالقيادة الذاتية بشكل أساسي. وتقول الشركة إن الشاحنات لا تحتاج إلى تدخل السائق البشري في أغلب الأحوال، رغم أنها تحتوي على خيار القيادة التقليدية التي تتيح تسييرها بشكل تقليدي بسائق.

يذكر أن شركة وايمو لخدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة التابعة لمجموعة آلفابيت مالكة شركة جوجل للتكنولوجيا تستخدم نفس تكنولوجيا القيادة الذاتية من المستوى الرابع.

وتقدم وايمو بالفعل سيارات أجرة ذاتية القيادة من المستوى الرابع في ولاية أريزونا وسط تخفيف الحكومة الأمريكية للقواعد المتعلقة بالسيارات ذاتية القيادة.

وقبل الموافقة على هذه الخطوة كانت وايمو تختبر السيارات ذاتية القيادة بدون سائق أمان في المقعد لأكثر من عام، حيث قطعت أكثر من 10 ملايين ميل (16 مليون كيلومتر) من الرحلات في هذه العملية.

وقال الخبراء إن الشاحنات ذاتية القيادة تحتاج إلى النظر إلى أبعد من الطريق بكثير مقارنة بسيارات الأجرة الآلية في المدن المزدحمة، ويجب اتخاذ خطوات للاستجابة للمواقف الحرجة المحتملة.

وذكر موقع كار أند درايفر المتخصص في موضوعات السيارات أن طريق الشحن بين هيوستن ودالاس كان محور اختبار العديد من مطوري الشاحنات ذاتية القيادة، والذين كان العديد منهم يعملون على تحسين البنية التحتية للشاحنات ذاتية القيادة.

وأشادت شركة أورورا بشاحنتها ذاتية القيادة التي تتمتع بقدرات قيادة "خارقة" بفضل استخدام مجموعة غنية من أجهزة الاستشعار المتطورة وأجهزة استشعار الرادار والكاميرات.

وأضافت أورورا أن الشاحنة قادرة على رصد المشاة على جانب الطريق السريع، وإفساح المجال للسائقين المتهورين، والتعامل مع حالات مرور سيارات الطوارئ.

وتؤكد أورورا أن تقنيتها على متن الشاحنة قادرة على "الرؤية" لمسافة تزيد عن 450 مترًا للأمام، ولديها القدرة على رصد المشاة والتفاعل معهم أسرع بـ 11 ثانية من السائقين البشر عند القيادة بالسرعات المقررة على الطرق السريعة ليلًا.