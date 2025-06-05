أجواء معتدلة اليوم وارتفاع طفيف على درجات الحرارة غدًا

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عمان 5 حزيران (بترا)- يتوقع اليوم الخميس، أن تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيًا في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وتبقى الأجواء السبت، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيًا في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وتنخفض الأحد، درجات الحرارة بشكل طفيف؛ وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 16، وفي مرتفعات الشراة 28 - 14، وفي مناطق البادية 34 - 21، وفي مناطق السهول 32 - 20، وفي الأغوار الشمالية 37 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 27، وفي البحر الميت 38 - 25، وفي خليج العقبة 39 - 26 درجة مئوية.

--(بترا)

م ح/م ق

05/06/2025 08:11:19





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