أجواء معتدلة اليوم وارتفاع طفيف على درجات الحرارة غدًا

أجواء معتدلة اليوم وارتفاع طفيف على درجات الحرارة غدًا
عمان 5 حزيران (بترا)- يتوقع اليوم الخميس، أن تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيًا في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
وتبقى الأجواء السبت، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيًا في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
وتنخفض الأحد، درجات الحرارة بشكل طفيف؛ وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 16، وفي مرتفعات الشراة 28 - 14، وفي مناطق البادية 34 - 21، وفي مناطق السهول 32 - 20، وفي الأغوار الشمالية 37 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 27، وفي البحر الميت 38 - 25، وفي خليج العقبة 39 - 26 درجة مئوية.
--(بترا)
م ح/م ق
05/06/2025 08:11:19
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