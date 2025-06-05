2440 طنًا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم
عمان 5 حزيران (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2440 طنًا، منها 1758طن خضار، و525 طن فواكه، و 155طنًا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشًا، والبصل الناشف بين 10و22 قرشًا، والبطاطا بين 20و 35 قرشًا، والبندورة بين 6و 12قرشًا، والجزر بين 25و 35 قرشًا، والخيار بين 30و 50 قرشًا، والزهرة بين 10و 25 قرشًا، والليمون بين 100و 150قرشًا، والموز البلدي بين 60و 90قرشًا.
--(بترا)
رح/م ق
05/06/2025 08:26:41
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