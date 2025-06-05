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2440 طنًا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

2440 طنًا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

2025-06-05 02:16:20
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 حزيران (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2440 طنًا، منها 1758طن خضار، و525 طن فواكه، و 155طنًا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشًا، والبصل الناشف بين 10و22 قرشًا، والبطاطا بين 20و 35 قرشًا، والبندورة بين 6و 12قرشًا، والجزر بين 25و 35 قرشًا، والخيار بين 30و 50 قرشًا، والزهرة بين 10و 25 قرشًا، والليمون بين 100و 150قرشًا، والموز البلدي بين 60و 90قرشًا.
--(بترا)
رح/م ق
05/06/2025 08:26:41

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