2440 طنًا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 حزيران (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2440 طنًا، منها 1758طن خضار، و525 طن فواكه، و 155طنًا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشًا، والبصل الناشف بين 10و22 قرشًا، والبطاطا بين 20و 35 قرشًا، والبندورة بين 6و 12قرشًا، والجزر بين 25و 35 قرشًا، والخيار بين 30و 50 قرشًا، والزهرة بين 10و 25 قرشًا، والليمون بين 100و 150قرشًا، والموز البلدي بين 60و 90قرشًا.

--(بترا)

رح/م ق

05/06/2025 08:26:41





دليل الخدما

مركز تدريب بترا روابط مفيدة



حدث في مثل هذا ا

المقالات المختارة صورة وتعلي

آخر الأخبار 2440 طنًا من الخضار وردت للسوق المركزي الي أجواء معتدلة اليوم وارتفاع طفيف على درجات الحرارة غد وكالة الأنباء الأردنية (بتر فاعليات رسمية وشعبية تواصل احتفالاتها بعيد الاستق ورشة بعنوان خارطة طريق المساهمات المحددة وطنياً من منظور الشباعن ماذا تبحث؟ خدماتخدمات صحفيةتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعياتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة