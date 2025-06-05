نهائي مبكر بين سبالينكا وشيانتيك في رولان غاروس

خبرني - تلتقي أرينا سبالينكا المصنفة الأولى عالمياً مع إيغا شيانتيك الفائزة باللقب أربع مرات في نهائي مبكر مع تصدر مباراتي قبل نهائي فردي السيدات المنافسات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس غداً الخميس.

في نصف النهائي الآخر، تسعى لوا بواسو المشاركة ببطاقة دعوة إلى مواصلة مسيرتها المذهلة على أرضها عندما تواجه كوكو جوف وصيفة البطلة في عام 2022.



نهائي مبكر

أظهرت سبالينكا القادمة من روسيا البيضاء استمرارية رائعة في تقديم أداء قوي في البطولات الأربع الكبرى في السنوات الأخيرة، بعد أن بلغت الدور قبل النهائي في تسع من آخر عشر بطولات كبرى، لتظهر كتهديد حقيقي لتفوق شيانتيك على ملاعب باريس الرملية.

وتعني رباطة جأش المصنفة الأولى (27 عاماً) وقوتها الذهنية المتزايدة في البطولات الكبرى أن الإخفاقات التي عانت منها في السابق أصبحت من الماضي، في حين أن إرسالها المتحسن والقوي يمكن أن يطيح بالمنافسات الأخريات على أي أرضية.

وسخرت كل هذه الصفات لتساعدها في الوصول إلى قبل النهائي بدون خسارة أي مجموعة، وسحقت البطلة الأولمبية تشنغ تشين ون بنتيجة 7-6 و6-4 في دور الثمانية.

وتمثل شيانتيك، التي حققت مسيرة من 26 انتصار توالياً في بطولة فرنسا المفتوحة، الاختبار الأكبر في محاولة سبالينكا للفوز بلقب رولان غاروس للمرة الأولى وإضافة لقب جديد إلى خزانة ألقابها في البطولات الكبرى بعد لقبيها في بطولتي أمريكا وأستراليا.

وتتجدد المنافسة بين اللاعبتين اللتين تتبادلان صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد أن تقاربتا قليلاً بعد تصوير مقطع فيديو على تطبيق تيك توك في البطولة الختامية للموسم في الرياض العام الماضي وتدربتا معا بعد ذلك.

وقالت سبالينكا: "لم يكن هناك أي تواصل أو أي تدريب معها من قبل، لكن علاقتنا تتحسن الآن، نحن على وفاق ونتدرب معا في كثير من الأحيان. ونعرف بعضنا البعض جيداً".

وأضافت: "خضنا الكثير من المباريات الرائعة في الماضي.. أنا متحمسة للغاية للتوجه إلى الملعب والقتال والقيام بكل ما أحتاجه لتحقيق الفوز".

فارق شاسع

تتفوق شيانتيك (24 عاماً) المصنفة الخامسة 8-4 على سبالينكا في سجل المواجهات المباشرة بينهما، لكن الفارق في المستوى على الملاعب الرملية أكثر وضوحاً إذ حققت البولندية خمسة انتصارات مقابل فوز واحد للاعبة روسيا البيضاء.