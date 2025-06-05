سكالوني يثير الشكوك حول مشاركة ميسي أمام تشيلي

خبرني - قال مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني اليوم الأربعاء إنه لم يقرر بعد ما إذا كان القائد ليونيل ميسي سيبدأ المباراة المقبلة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم أمام تشيلي، إذ يواصل مراقبة لياقة اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً عن كثب.

مع ضمان تأهلها إلى كأس العالم 2026، تسافر الأرجنتين متصدرة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية، لمواجهة تشيلي صاحبة المركز الأخير بعد غد الجمعة بدون العديد من اللاعبين الأساسيين مع عدم وضوح دور ميسي.



وقال سكالوني للصحافيين: "تواصلنا مع ميسي مؤخراً. ولم نقرر بعد ما إذا كان سيلعب من البداية أم لا. سيكون من الجيد أن نعرف كيف يشعر من الناحية البدنية".

وأضاف: "من الواضح أننا الآن في وضع يسمح لنا بتجربة أشياء أخرى. هو جاهز للعب من حيث المبدأ لكن سنقرر لاحقاً".

ومع غياب عدد من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابة أو الإيقاف، اعتبر سكالوني أن هذه فرصة لاختبار مواهب جديدة قبل الدفاع عن لقب كأس العالم الصيف المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال: "لدينا الكثير من اللاعبين الغائبين. إذا كان بعض اللاعبين الذين استدعيناهم جاهزين ومستعدين للعب، فسيحصلون على فرصتهم".

وأضاف: "لست متأكداً بشأن التشكيلة الأساسية حتى الآن، لكننا سنمنح بعض الوقت للاعبين الذين لم يشاركوا كثيرا ونعتقد أنهم جاهزون للعب".

وتابع: "على الرغم من أن النتيجة دائما ما تكون مهمة فإننا لا أعتقد أنها ستكون مهمة الآن. سنحاول على الأرجح مساعدة هؤلاء اللاعبين على التأقلم ومنحهم الفرصة للحصول على بعض الوقت للعب مع الفريق".