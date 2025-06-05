هوملز يتجه إلى التحليل الرياضي

هوملز يتجه إلى التحليل الرياضي
خبرني - يستعد المدافع الألماني المعتزل ماتس هوملز للعمل كمحلل رياضي في منصة (أمازون برايم فيديو) في الموسم المقبل.
تم الإعلان اليوم الأربعاء أن هوملز سينضم لفريق برايم في بث مباريات دوري أبطال أوروبا، فيما أعرب اللاعب عن تطلعه إلى "التحدث وتحليل مباريات كرة القدم" أمام الكاميرا.
وأنهى هوملز (36 عاما)، الفائز بكأس العالم عام 2014 مع منتخب ألمانيا، مسيرته الكروية بعد أن لعب مع روما الإيطالي في الموسم الماضي، علماً بأنه سبق له الفوز بخمسة ألقاب في الدوري الألماني وثلاثة ألقاب بكأس ألمانيا مع العملاقين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تحتفل XM بمرور 15 عامًا من النجاح وتقدّم مكافآت حصريّة طوال العام
نحو 1.5 مليون حاج يقفون بعرفة لأداء ركن الحج الأعظم
أخطاء جوجل مابس تسبب فوضى مرورية في ألمانيا
زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب بنما
تفاصيل يوم عرفة.. مشهد يتجدد سنويا في أجواء روحانية وتنظيم متكامل
اكتشاف كوكب عملاق صالح للحياة