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هوملز يتجه إلى التحليل الرياضي

هوملز يتجه إلى التحليل الرياضي

2025-06-05 02:16:02

خبرني - يستعد المدافع الألماني المعتزل ماتس هوملز للعمل كمحلل رياضي في منصة (أمازون برايم فيديو) في الموسم المقبل.

تم الإعلان اليوم الأربعاء أن هوملز سينضم لفريق برايم في بث مباريات دوري أبطال أوروبا، فيما أعرب اللاعب عن تطلعه إلى "التحدث وتحليل مباريات كرة القدم" أمام الكاميرا.


وأنهى هوملز (36 عاما)، الفائز بكأس العالم عام 2014 مع منتخب ألمانيا، مسيرته الكروية بعد أن لعب مع روما الإيطالي في الموسم الماضي، علماً بأنه سبق له الفوز بخمسة ألقاب في الدوري الألماني وثلاثة ألقاب بكأس ألمانيا مع العملاقين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند.

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