ديشامب: علينا خلق التوازن بين الدفاع والهجوم أمام لاروخا

خبرني - شدد المدير الفني لمنتخب فرنسا ديديه ديشامب على ضرورة التوازن بين الدفاع والهجوم خلال مواجهة إسبانيا، غداً الخميس، في نصف نهائي دوري أمم أوروبا.

سيغيب عن صفوف المنتخب الفرنسي عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابة، ما اضطر ديشامب لاستدعاء ريان شرقي (21 عاماً) نجم أولمبيك ليون لقائمة "الديوك" لأول مرة.



كما يضم المنتخب الفرنسي 7 لاعبين من المشاركين في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي انتهى بفوز كاسح لباريس سان جيرمان على إنتر ميلان بنتيجة 5-0، يوم السبت الماضي.

ويأمل ديشامب أن يتحلى لاعبو فرنسا بالشجاعة في مواجهة إسبانيا أبطال أوروبا، رغم افتقاد الفريق لركائزه الأساسية في خط الدفاع لغياب الثلاثي ويليام ساليبا وجول كوندي ودايوت أوباميكانو.

وقال ديشامب في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء: "كنت أتمنى أن يتواجد هذا الثلاثي معنا، إنهم القوام الرئيسي لخط دفاع المنتخب خلال العامين الماضيين، وهذا يعني أنه بإمكاني منح الفرصة للاعب آخر".

وأضاف: "يجب أن نكون أقوياء دفاعياً في مواجهة فريق مثل إسبانيا، ولكن إذا كنا نخطط للدفاع فقط، فلن يكون بمقدورنا أن نقدم مباراة كرة قدم جيدة".

واختم مدرب المنتخب الفرنسي: "علينا تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم، وهدفنا الأساسي هو أن نكون قادرين على جعل مهمة منتخب إسبانيا صعبة".



