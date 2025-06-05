سينر ينهي مغامرة بوبليك في رولان غاروس

خبرني - تمكن النجم الإيطالي يانيك سينر من معادلة أفضل نتيجة له في منافسات فردي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثاني بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى هذا الموسم، بعدما تأهل للدور قبل النهائي في المسابقة المقامة على الملاعب الرملية.

حقق سينر، المصنف الأول للبطولة، انتصاراً ثميناً ومستحقاً على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك، بنتيجة 6-1 و7-5 و6-0، اليوم الأربعاء، في دور الثمانية للبطولة، التي تجرى حالياً بالعاصمة الفرنسية باريس، ليصبح أول إيطالي في التاريخ يبلغ المربع الذهبي 6 مرات في البطولات الأربع الكبرى.



واحتاج سينر إلى ساعة و48 دقيقة فقط لإنهاء مسيرة بوبليك في البطولة، ليواصل سلسلة انتصاراته في بطولات جراند سلام، بعدما حقق فوزه الـ19 على التوالي بها، حسبما أفاد الموقع الألكتروني الرسمي لاتحاد لاعبي التنس المحترفين، بعدما حصد لقبي أمريكا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) العام الماضي، وأستراليا المفتوحة، مطلع العام الحالي.

ويلتقي سينر، الساعي للتتويج بلقبه الأول في رولان غاروس، في الدور قبل النهائي، مع الفائز من لقاء النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش، والألماني ألكسندر زفيريف، التي تقام في وقت لاحق من اليوم، بدور الثمانية.

وانضم سينر، الذي حقق 17 فوزاً مقابل خسارة وحيدة خلال مسيرته هذا الموسم، إلى مواطنه لورينزو موسيتي في المربع الذهبي لرولان غاروس، لتصبح هذه هي المرة الأولى في العصر المفتوح التي يتواجد فيها لاعبان إيطاليان بالدور قبل النهائي لإحدى مسابقات جراند سلام.

كما أن هذه هي المرة الأولى التي يصعد فيها لاعبان إيطاليان في قبل نهائي رولان غاروس منذ عام 1960، أي قبل بدء العصر المفتوح، وذلك عندما بلغ نيكولا بيترانجيلي وأورلاندو سيرولا للدور نفسه في باريس.

وكان سينر، الذي بدأ أول أمس الإثنين أسبوعه الـ52 على التوالي في صدارة التصنيف العالمي، خسر في قبل النهائي أمام الإسباني كارلوس ألكاراز العام الماضي في العاصمة الفرنسية، لكنه ازداد قوة منذ ذلك الحين.

وفاز سينر بخمسة ألقاب في النصف الثاني من الموسم الماضي، بما في ذلك بطولة أمريكا المفتوحة والمسابقة الختامية لاتحاد لاعبي التنس المحترفين، واستهل عام 2025 بالتتويج بلقب أستراليا المفتوحة، ثم وصل لنهائي بطولة روما للأساتذة لفئة الـ1000 نقطة، علما بأنه لم يخسر أي مجموعة حتى الآن خلال الأسبوعين الماضيين ببطولة فرنسا.

