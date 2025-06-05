تفاصيل يوم عرفة.. مشهد يتجدد سنويا في أجواء روحانية وتنظيم متكامل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يوم عرفات يحمل مشهدًا روحانيًا فريدًا على أرض عرفات، حيث يقف الحجاج في أجواء مهيبة تتكامل فيها الخدمات والتنظيم ضمن رؤية المملكة 2030 لخدمة ضيوف الرحمن.في التاسع من شهر ذي الحجة، تتجه أنظار المسلمين إلى مشعر عرفات، حيث يقف ملايين الحجاج في مشهد تعبّدي مهيب، يجمع بين السكينة والانعتاق الروحي. وتتوحد الدعوات وتتلاشى الفوارق، في لحظة تصفها القلوب بأنها لا تُشبه سوى عرفات.أبرز تفاصيل يوم عرفة 2025يقع مشعر عرفات على بُعد نحو 18 كيلومترًا من المسجد الحرام، و10 كيلومترات من مشعر منى، و6 كيلومترات من مشعر مزدلفة. وهو الركن الذي لا يتم الحج بدونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الحج عرفة)).



يمتد المشعر بطول وعرض ميلين، وتحيط به جبال تشكّل قوسًا طبيعيًا، ويُحظر فيه المبيت أو الإقامة الدائمة، وينحصر وقت الوقوف فيه من بعد زوال شمس يوم التاسع حتى فجر اليوم العاشر من ذي الحجة.



المكانة التاريخية لعرفات

عرفات ليس مجرد موضع مكاني، بل يحمل بعدًا تاريخيًا وروحيًا عميقًا، إذ شهد خطبة الوداع التي ألقاها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلن فيها أسس العدالة وحقوق الإنسان، مكمّلًا بها رسالة الإسلام، كما ورد في الآية الكريمة: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا}.



يتجلى في عرفات مشهد إنساني عظيم، حيث يقف الجميع بلباس موحد وقلوب متوجهة إلى الله، تلهج بالدعاء والتضرع. وعلى مرّ العصور، واجه الحجاج تحديات التنقل والطقس والمبيت، قبل أن تشهد البنية التحتية تطويرات شاملة خلال السنوات الأخيرة.



كيف تستعد السعودية ليوم عرفات ضمن رؤية 2030؟

تأتي هذه التحسينات ضمن مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال توفير أفضل سبل الراحة للحجاج. وقد نفّذت شركة "كدانة" مشروع تظليل ساحة مسجد نمرة على مساحة 85 ألف متر مربع باستخدام 320 مظلة و350 عمود رذاذ، بالإضافة إلى تشجير المنطقة، وتظليل 60 ألف متر مربع من مسارات المشاة عبر مراوح رذاذ لتخفيف حرارة الجو.



تشمل التحسينات تجهيز مستشفى جبل الرحمة وعدد من المراكز الطبية، بالإضافة إلى فرق إسعافية موزعة على أنحاء المشعر. وتم تفعيل أنظمة مراقبة ذكية، وتقديم خدمات ترجمة فورية لخطبة عرفة بـ34 لغة، مع تطبيقات إلكترونية تسهم في تنظيم حركة الحجاج.



جبل الرحمة ومسجد نمرة: معالم بارزة في عرفات

يتوسط المشعر "جبل الرحمة"، والذي يُعرف أيضًا بـ"جبل الدعاء" و"جبل الموقف"، نظرًا لما يشهده من مشاهد خشوع ودعاء عند قمّته. ويعد مسجد نمرة من أبرز المعالم، حيث يتسع لأكثر من 350 ألف مصلٍّ يوم عرفة، ويمتد على مساحة 110 آلاف متر مربع، ويضم 6 منارات و3 قبب، و64 بابًا رئيسيًا.



يخدم المسجد أكثر من 610 مكيفات، و59 وحدة فريش إير، و185 مروحة رذاذ، و72 كاميرا مراقبة داخلية وخارجية. كما يشمل 700 دورة مياه للرجال و300 للنساء، ويعمل فيه 176 فنيًا وعاملًا خلال موسم الحج، وقد شهد المسجد مؤخرًا تطويرات شملت تهيئة الساحات الخلفية بتكلفة تجاوزت 3 ملايين ريال، ومشروع سقيا الحجاج بقيمة تفوق 2.2 مليون ريال.

العين الإخبارية