إصابة 7 فلسطينيين في اعتداءات المستوطنين بالضفة

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إصابة 7 فلسطينيين في اعتداءات المستوطنين بالضفة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 7 فلسطينيين أُصيبوا إثر اعتداءات المستوطنين عليهم بالضرب في بلدة دير دبوان شرق رام الله.
وكان مستوطنون قد اقتحموا عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة وأحرقوا ممتلكات الفلسطينيين.
وكان مستوطنون قد اقتحموا عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة وأحرقوا ممتلكات الفلسطينيين.
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