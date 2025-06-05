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إصابة 7 فلسطينيين في اعتداءات المستوطنين بالضفة

إصابة 7 فلسطينيين في اعتداءات المستوطنين بالضفة

2025-06-05 12:20:47
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 7 فلسطينيين أُصيبوا إثر اعتداءات المستوطنين عليهم بالضرب في بلدة دير دبوان شرق رام الله.
وكان مستوطنون قد اقتحموا عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة وأحرقوا ممتلكات الفلسطينيين.

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