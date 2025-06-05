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سوريا تعلن ضبط جميع معامل إنتاج الكبتاغون

سوريا تعلن ضبط جميع معامل إنتاج الكبتاغون

2025-06-05 12:20:46
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء، عن ضبط "جميع" معامل إنتاج أقراص الكبتاغون التي كان تهريبها منتشرا على نطاق واسع في عهد النظام السابق (بشار الأسد).
وقال خطاب خلال مقابلة مع قناة الإخبارية الرسمية "استطعنا أن نوقف تصنيع هذه المخدرات ومصادرة جميع المعدات والمعامل التي كانت تقوم بإنتاج" الكبتاغون، مضيفا "نستطيع أن نقول إنه لا يوجد أي معمل ينتج الآن مادة الكبتاغون في سوريا".
وأوضح أن معظم هذه المعامل وعددها بالعشرات كانت "موجودة في منطقة ريف دمشق وفي منطقة الحدود اللبنانية بكثرة، وفي منطقة الساحل أيضا... وأغلبها في المناطق التي كانت تخضع لسيطرة الفرقة الرابعة" التي كان يقودها ماهر الأسد شقيق بشار.
وشهد إنتاج الكبتاغون انتشارا كبيرا خلال الحكم السابق الذي أطاحت به فصائل معارضة في كانون الأول. واتهمت حكومات غربية ماهر الأسد والمقربين منه بتحويل سوريا إلى "دولة مخدرات" أغرقت الشرق الأوسط بالكبتاغون، وهي مادة منشطة غير قانونية كانت تهرّب خصوصا إلى الخليج.
ودعمت عائدات بيع هذه الأقراص طوال سنوات النزاع حكومة الرئيس الأسد.
ومنذ الإطاحة بالأسد، أعلنت الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، ضبط الملايين من حبوب الكبتاغون، لكنّ التهريب لم يتوقف. وما تزال الدول المجاورة لسوريا تعلن عن ضبط كميات كبيرة من هذه الحبوب.
وأوضح خطّاب أن وزارة الداخلية هي حاليا في "مرحلة الكشف عن المواد المخبأة في الشحنات المعدّة للشحن" إلى خارج البلاد، مضيفا "يوميا يتم ضبط شحنات كانت معدّة سابقا للتصدير".
وأكد أنّ السلطات تنسّق مع الدول "التي كانت متضررة جدا" من تصدير هذه الأقراص من سوريا لا سيما السعودية والأردن وتركيا.
وأضاف "استطعنا ضبط كثير من الشحنات التي كانت معدّة للتصدير من خلال التعاون والتنسيق مع الدول المجاورة".

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