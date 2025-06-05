أوقاف الزرقاء: 51 مصلى و445 مسجداً لاستقبال المصلين في عيد الأضحى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير مديرية أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة، إن صلاة العيد ستقام في 51 مصلى و445 مسجداً موزعة في مختلف مناطق محافظة الزرقاء.



وأشار إلى أن المديرية حددت موعد إقامة صلاة العيد الساعة 6.30 صباحاً، مبينا أن خطبة وصلاة الجمعة ستقام كالمعتاد في جميع المساجد، عملاً بفتوى دائرة الإفتاء العام، التي أكدت استمرار إقامة الخطبة يوم الجمعة حتى في حال تزامنها مع العيد.



وأوضح، أن هذه الترتيبات الشاملة، تأتي بتوجيهات مباشرة من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ومتابعة حثيثة من محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، الذي يشرف شخصياً على سير العمل والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سلامة وأمن المصلين.



وكانت المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بالتعاون مع البلديات، ومديريات التربية والتعليم، ومدينة الأمير محمد للشباب، ودائرة الإفتاء العام، ومديرية الأمن العام ممثلة بالشرطة المجتمعية وإدارة السير، إلى جانب الأندية الرياضية.