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35 مصابا في هجوم المستوطنين على بلدة دبوان بالضفة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس بلدية دير دبوان إن 35 فلسطينيا أصيبوا في هجوم المستوطنين على البلدة شرق رام الله بالضفة الغربية.
وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال اعتدت على فلسطينيين خلال حملة دهم في ضاحية كتابا بطولكرم شمال الضفة الغربية.
وقال رئيس بلدية كتابا بطولكرم للجزيرة إن قوات الاحتلال اعتقلت فتى قاصرا خلال حملة الدهم المتواصلة منذ عدة ساعات، بينما قالت مصادر للجزيرة إن العشرات ممن يقتحم الاحتلال منازلهم في ضاحية كتابا نازحون خرجوا قسرا من مخيمي طولكرم ونور شمس.
وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال اعتدت على فلسطينيين خلال حملة دهم في ضاحية كتابا بطولكرم شمال الضفة الغربية.
وقال رئيس بلدية كتابا بطولكرم للجزيرة إن قوات الاحتلال اعتقلت فتى قاصرا خلال حملة الدهم المتواصلة منذ عدة ساعات، بينما قالت مصادر للجزيرة إن العشرات ممن يقتحم الاحتلال منازلهم في ضاحية كتابا نازحون خرجوا قسرا من مخيمي طولكرم ونور شمس.
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