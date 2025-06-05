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35 مصابا في هجوم المستوطنين على بلدة دبوان بالضفة

35 مصابا في هجوم المستوطنين على بلدة دبوان بالضفة

2025-06-05 12:20:46
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس بلدية دير دبوان إن 35 فلسطينيا أصيبوا في هجوم المستوطنين على البلدة شرق رام الله بالضفة الغربية.
وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال اعتدت على فلسطينيين خلال حملة دهم في ضاحية كتابا بطولكرم شمال الضفة الغربية.
وقال رئيس بلدية كتابا بطولكرم للجزيرة إن قوات الاحتلال اعتقلت فتى قاصرا خلال حملة الدهم المتواصلة منذ عدة ساعات، بينما قالت مصادر للجزيرة إن العشرات ممن يقتحم الاحتلال منازلهم في ضاحية كتابا نازحون خرجوا قسرا من مخيمي طولكرم ونور شمس.


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